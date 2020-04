¡Odalys Ramírez regresa a televisión tras superar el coronavirus! La prometida de Pato Borguetti, también contagiado, se encuentra recuperada y ha podido conducir el noticiero, eso sí, desde su casa con el fin de mantener la precaución. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace dos semanas Odalys Ramírez nos informaba a través de sus redes que padecía el coronavirus. Ese resultado positivo fue lo que le obligó a aislarse de su familia y, por supuesto, su programa, y comenzar el proceso de tratamiento y recuperación. Puntualmente iba informando a sus seguidores cómo estaba llevando la situación y cuál era su día a día conviviendo con el Covid-19. Bastante más recuperada y con fuerzas, Odalys dio la cara en su programa Al Aire, el cual presentó desde su casa ya que todavía es preferible que se mantenga aislada. Lució preciosa, en un vestido blanco y taconazos, demostrando que su estado es estupendo y que ha ganado la batalla a este virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hoy regresé a mi amado noticiero vía remota. Gracias a Dios por la tecnología que me permitirá seguirles informando en esta cuarentena. Este virus no va a poder conmigo. ¡Mi felizómetro está a tope! Cada día me siento mejor y doy gracias por la fortuna de tener bien a mi familia”, ha escrito junto a la foto de su regreso. Han sido días con muchos altibajos, momentos buenos y malos, pero siempre con el convencimiento de que esto pasaría y volvería a su vida normal. Odalys continuará trabajando a través de conexiones remotas hasta que su recuperación sea al cien por cien y no haya riesgo alguno de contagio. Hasta entonces seguiremos viéndola en la pequeña pantalla pero desde casita. Por su parte, su pareja Pato Borghetti, también contagiado, sigue en aislamiento todavía y no ha recibido la baja médica, así que por ahora no podrá unirse a su equipo de Venga la alegría, el programa en el que colabora. Advertisement

