Odalys Ramírez, prometida del actor Pato Borghetti, da positivo a coronavirus El actor argentino Pato Borghetti se sometió a la prueba de coronavirus luego de que su pareja, la conductora mexicana Odalys Ramírez, diera positivo al virus. La conductora mexicana Odalys Ramírez confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus que se realizó este miércoles. La pareja del actor y cantante argentino Patricio Pato Borghetti aseguró a través de sus redes sociales que se encuentra bien y en aislamiento en una habitación de su casa, siguiendo las indicaciones médicas. "El día de hoy en la mañana, la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salió positiva [la prueba], es decir, sí tengo coronavirus. Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento", dijo en el vídeo compartido la mañana del jueves. "Lo que llamó la atención es que tenía ratos un poquitos de falta de aire y es por eso que decidieron enviarme a hacer la prueba. Estoy bien dentro los grupos más vulnerables, pues creo que la voy a librar perfectamente, por el momento, mis síntomas no son graves entonces no será necesario que vaya a un hospital", agregó La conductora compartió que a pesar de haber tomado medidas de precaución por las últimas tres semanas, acabó contagiándose y ahora debe permanecer alejada de sus hijos y del actor. Además exhortó a sus seguidores a acatarse a las indicaciones de las autoridades de salud. Tras enterarse del resultado, Borghetti acudió al médico para realizarse la prueba también, ya que según su doctora de cabecera, podría tener el virus también sin presentar ningún síntoma. "La doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo, pero por una cuestión de tener la certeza y dar un poco más de claridad al asunto voy a hacerme la prueba también para que toda la gente que ha estado en contacto conmigo esté al pendiente y sepa lo que tiene que hacer y se tome las precauciones necesarias para no seguir propagando esta enfermedad", dijo a través de un vídeo en sus redes sociales. "Yo soy obsesivo compulsivo con las enfermedades y las normas de higiene y el antibacterial y todo lo que les ocurra y aún así en mi casa nos dio". El actor y la conductora residen en México, que ha sido uno de los últimos países en sumarse a las medidas precautorias y de alerta sobre la pandemia. El presidente Manuel López Obrador ha sido criticado por la supuesta ligereza con la que ha manejado este urgente tema de salud.

