Así fue la historia de amor de Octavio Ocaña y Nerea Godínez Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña ¡Octavio y Nerea se iban a casar! Mira la última foto que el actor compartió en sus redes junto a la que sería su futura esposa. Empezar galería Trágico suceso octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña La muerte del actor mexicano Octavio Ocaña continúa conmocionando. No es para menos, el artista de tan solo 22 años murió víctima de una bala en el estado de México. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Terrible pérdida octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña El mundo del entretenimiento está de luto y muchos lamentan esta terrible pérdida. Su prometida Nerea Godínez ha publicado varios mensajes desgarradores en sus redes sociales. "Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida", escribió. 2 de 10 Ver Todo Fueron cómplices octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña Antes del trágico suceso que le arrebató la vida al actor de Vecinos, la pareja disfrutaba mucho de su noviazgo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Enamorados octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña Fue el 11 de febrero de 2021 cuando Octavio dio a conocer que estaba enamorado de Nerea. 4 de 10 Ver Todo Comprometidos octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña Tras varios meses de noviazgo, la parejita optó por compartir el resto de sus vidas juntos y Octavio le propuso matrimonio a Nerea. 5 de 10 Ver Todo Última foto en redes octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña "Gracias por estar a mi lado cuando lo necesito. Te amo", escribió el actor en el pie de esta foto donde aparece besando a su chica frente a una iglesia en Arandas, Jalisco.

Esta es la última fotografía que Octavio compartió junto a su pareja en las redes sociales. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Palabras de amor historia amor octavio novia Credit: IG/octavio Ambos disfrutaban de conocer el mundo y sus alrededores. "Amo viajar contigo y pasármela genial siempre. Eres la mejor". 7 de 10 Ver Todo Se amaban octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña "Te amo. Felicidades amor, gracias por todo y por ser la mejor. Gracias por este tiempo y por lo que cumplimos te amo mucho", Octavio. 8 de 10 Ver Todo Siempre juntos octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña Nerea también compartía muchísimas fotos junto a su novio. "Feliz día a mi niño hermoso. Te amo y estoy orgullosa de ti. Feliz día del actor", escribió la joven el pasado 26 de agosto en el pie de esta fotografía. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Que en paz descanse octavio ocaña historia de amor novia Nerea Godínez Credit: IG/octavio ocaña El caso aún se está investigando ya que hay varias versiones acerca de lo sucedido y todavía no existe una explicación oficial al respecto. En paz descanse. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

