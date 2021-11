Octavio Ocaña: tras ser fuertemente atacada, su novia toma drástica decisión Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, es atacada en redes sociales y ante lo que hacen para desprestigiarla no aguanta la presión, “Yo no pedí esto”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Octavio Ocaña, una de las personas que más ha alzado la voz es Nerea Godínez, la que fuera la prometida del actor y quien ahora se ha convertido en el blanco de las críticas, pues algunos consideran que la joven se está aprovechando de la situación para ganar fama. Por eso la novia del fallecido artista volvió a dar la cara ante la ola de ataques que ha recibido en los últimos días, y a través de las redes sociales lanzó un mensaje muy contundente para hacerle frente a los que la señalan, aclarando su postura. Godínez lanzó un video en su cuenta de Instagram en el que nuevamente defendió su honor, ya que señaló que ella está pasando por una situación muy complicada y que no es necesario que la vean llorando para que puedan comprobar su dolor. Nerea también dijo que los ataques de este personaje que comenzó a difundir las intrigas ya la tienen hasta el límite y que cuando intentó encararlo la bloqueó. Además, señaló que ella no es culpable de la muerte de Octavio, que no tiene malas amistades y que jamás hubiera deseado atravesar por esto. "Yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me comenzara a seguir. Mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando comenzó a ver que tenía solicitudes lo hice público, yo siempre tuve mi perfil público. Yo no pedí que la gente me siguiera, así que dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada", dijo la mujer que llegaría al altar con Ocaña en el clip de poco más de dos minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nerea pidió a la fanaticada que dejen de compartir las cosas que difunde esa persona que se hace llamar el 'gato vidente', pues lo único que hace es desinformar, pero Godínez reveló que ya no puede más y ante tanto señalamientos decidió mejor alejarse de las redes sociales y no dar más declaraciones a la prensa.

