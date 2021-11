Ocho muertos y decenas de heridos en pleno concierto de Travis Scott, pareja de Kylie Jenner El trágico suceso tuvo lugar el marco del Festival Astroworld de Houston, en el que participaba el cantante, como consecuencia de una marea humana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El viernes por la noche tenía lugar el famoso festival de música rap Astroworld en Houston. En su amplio cartel contaba con un invitado de lujo, Travis Scott, pareja de Kylie Jenner, quien fue de los primeros en salir al escenario. Lo que se suponía iba a ser una actuación inolvidable, terminó siéndolo pero por las razones equivocadas. La marea humana producida en pleno concierto tuvo como consecuencia 8 muertos y decenas de heridos. Según dijo el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, "la multitud, por la razón que sea, comenzó a empujar y subir hacia el frente del escenario, lo que hizo que la gente en el frente se comprimiera, no pudieron escapar de esa situación", expresó el sábado por la mañana. Víctimas del miedo y del pánico por lo que esto conllevaba, se perdió el control y algunos de los allí presentes recurrieron a la violencia. "La gente empezó a pelearse, a perder el conocimiento y eso generó un pánico adicional", informó Peña en la conferencia de prensa. Alrededor de 300 heridos fueron trasladados según su estado de gravedad, o al hospital de campaña del lugar, o a otros hospitales de la ciudad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo ocurría con mientras el padre de Stormi todavía en el escenario quien en un momento de la actuación paró y miro confundido, pues nadie lograba entender lo que pasaba. En cuanto se pudo saber lo que estaba ocurriendo se paró el concierto y las fuerzas del lugar pudieron intervenir. Travis Scott Travis Scott | Credit: (Photo by Erika Goldring/WireImage,) Por el momento, el objetivo principal es investigar el porqué de esta avalancha que produjo todo lo demás y también la razón por la que se hizo tan complicado para los afectados poder escapar de esta situación. Igualmente, siguen en curso las averiguaciones sobre las causas de estas ocho muertes que estás siendo estudiadas por los médicos forenses. Las entradas al multitudinario evento al aire libre, al que acudieron 50 mil personas, estaban agotadas. El resto de los conciertos que quedaban por hacerse han sido cancelados.

