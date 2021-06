Nuyorrican Productions de Jennifer López firma acuerdo con Netflix. ¡Los detalles! Nuyorican Productions de Jennifer López ha firmado un acuerdo con Netflix para crear películas, series y más contenido creativo en conjunto en los próximos años. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nuyorrican Productions de Jennifer López firmó un contrato con Netflix de varios años para crear nuevas películas, series de televisión y contenido creativo. Las nuevas producciones celebrarán la diversidad, apoyando a actrices, guionistas y directoras pertenecientes a minorías. López se une a este fascinante proyecto junto a Elaine Goldsmith-Thomas, presidenta de Nuyorrican Productions, y su manager y amigo Benny Medina. Entre las películas que presentarán está The Mother, dirigida por Niki Caro, sobre una madre que es una asesina profesional y le enseña a su hija cómo sobrevivir, reporta Deadline. Otra película que estrenarán es The Cipher, basada en la novela de Isabel Ojeda Maldonado. "Estoy emocionada de anunciar mi nueva asociación con Netflix", expresó JLO en un comunicado. Por su parte, Scott Stuber, Director de películas globales de Netflix, añadió que —junto a López— seguirán brindado "historias impactantes", que llenen de "alegría e inspiración" a audiencias a nivel mundial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Credit: (Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE) López tendrá el papel protagónico en la película The Mother y ya se está preparando para este papel, reporta Forbes. La producción de esta película comenzará en el otoño y esperan que estrene en el 2022. The Cipher contará la historia de la agente del FBI Nina Guerrera, quien hará todo por resolver el enigmático caso de un asesino en serie. ¡Sin duda estas producciones darán mucho de qué hablar!

