Vadhir Derbez: ¿En qué anda el soltero más codiciado de la dinastía Derbez?

¡El talento se hereda! y Vadhir ha sabido explorar cada gota Derbez que corre por sus venas. El actor, cantante, modelo y ahora estrella de tele realidad, continúa participando en proyectos que cada día le agregan a su lista de logros. Ponte al día con las últimas andanzas de uno de los hijos de Eugenio Derbez. Vadhir Derbez Image zoom Mezcalent El más joven de los hijos de Eugenio Derbez es fiel promotor de la disnastía. Con un nuevo reality show en puertas, el mexicano se alista también para conquistar Hollywood con sus propios méritos. De viaje con los Derbez Image zoom Instagram Vadhir Derbez Pronto veremos a Vadhir junto a su familia en un viaje por Marruecos que será transmitido por la plataforma Pantaya. Sigue soltero Image zoom Instagram/Vadhir Derbez Tuve una persona con la que salí que…era muy aventada y todo y cuando estaba buscando el tema de una canción así sexy y que hable de una chava así. ¿Hay alguna 'mala' en tu vida? No, ahorita estoy buscando a una nueva mala [risas]. Quiere inspirar Image zoom Mezcalent "Alguna vez escuche que había luz al final del túnel… pero realmente tu decides si tu túnel esta lleno de oscuridad o de luces", son las frases con las que se presenta en Instagram. Hubo video íntimo Image zoom Instagram/Vadhir Derbez "Evidentemente no soy yo, señores, hasta me saqué de onda, me confundí y dije "¿seré?". No, pero la verdad creo que es un tema que, ya fuera de las bromas, sí es serio", declaró el artista de 28 años luego de circularse un video en el que el protagonista era alguien parecido a él. Vida privada Image zoom Instagram/Vadhir Derbez "Hay mucha gente que le pasa, que le sacan sus cosas personales y se quieren hasta quitar la vida o llegan a pasar cosas muy fuertes; tienen que renunciar a escuelas, trabajos, cosas, entonces creo que es un tema serio y hay que tratar de respetar siempre la privacidad de los demás. En este caso, no soy yo, pero tratemos de ser más conscientes en esos temas". Creció con la música Image zoom Instagram/ Vadhir Derbez Aparte de ser actor y estrella de tele realidad, Vadhir canta como "los ángeles", le dicen sus seguidoras en las redes sociales a quienes deleita a menudo con sus canciones. Este talento se lo heredó a su mamá Silvana Prince. Nuevos géneros Image zoom Instagram/Vadhir Derbez Días antes del lanzamiento mundial de su nuevo sencillo "Mala", Vadhir Derbez cuenta a People en Español lo que inspiró su nuevo tema, cómo se siente cruzando la línea hacia el territorio de música urbana y si tiene miedo o no de que lo critiquen por abrazar dicho género. Admirador de su padre Image zoom Instagram/Vadhir Derbez Vadhir, acompañó a su papá Eugenio Derbez a la premier en México de la cinta Dora and the Lost City of Gold. Talento en la sangre Image zoom instagram/Vadhir Derbez "Estoy orgullosísimo de él (Eugenio), de todo lo que está logrando. Es una persona que nos demuestra que no hay límites, es un gran ejemplo a seguir y yo estoy feliz de la vida de verlo crecer y ya en un proyecto así de grande, es una gran película".

