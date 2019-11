¡Nuevos detalles de la boda del hermano de Kate Middleton! James Middleton planea una boda íntima con Alizee Thevenet en Francia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ya falta menos para la boda de James Middleton y Alizee Thevenet! El hermano de las famosísimas Kate y Pippa sigue sin desvelar la fecha de su boda, desde que anunciara a los cuatro vientos la buena nueva de su compromiso pero ya se conoce más acerca de lo que promete ser una de las bodas más sonadas del año próximo. Los hermanos Middleton salieron a la luz de forma mundial desde la espectacular boda de su hermana Kate con el príncipe William, ni más ni menos que un futuro rey de carne y hueso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Mientras que de primeras su hermana Pippa casi casi se robó el show, caminando tras Kate y su espectacular vestido de boda, poco después todos los ojos se podrían en su hermano varón. ¿Quién era el atractivo James Middleton? Image zoom Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images Amante de los animales, con los años hemos ido aprendiendo cada vez más de este joven enigmático. Ahora se sabe que atravesó duros momentos a causa de una fuerte depresión que le llevó a considerar el suicido, como ha revelado en varias entrevistas. "Quiero hablar de la depresión, porque siento que mi experiencia puede ayudar a otras personas que estén sufriendo ahora mismo de ella. Recuerden que la salud mental es cosa de todos y está bien hablar de ello. Es más, hacerlo fue mi primer paso hacia la recuperación". Image zoom Instagram/@jmidy Superados sus problemas, una noche conoció en un pub a esta rubia y dulce francesa, analista en una consultora, quien le robó el corazón. Image zoom James Middleton Instagram Un auténtico flechazo que terminará en boda, aunque al parecer ser[a un enlace muy diferente al de sus hermanas. Image zoom Pool/Samir Hussein/WireImage Mientras que ellas se casaron en el Reino Unido, James busca una boda mucho más íntima, en Francia, en la que su nueva esposa y él puedan estar rodeados de sus familias y sus perritos, los grandes amores de estos amantes de la naturaleza. Image zoom Instagram/@jmidy Hasta Francia se desplazarán los Middleton y algunos miembros de la familia real británica. Kate y William no podrán faltar… ¿Estarán pensando los novios en invitar también a Meghan y Harry? Advertisement

