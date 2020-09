Nuevos datos respecto a la muerte de Xavier Ortiz: ¿De qué falleció? Numerosos medios en México comentan ya que la causa de la muerte del ex-Garibaldi fue un suicidio. Tenemos los tristes detalles de este caso que nos ha roto el corazón. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de conocerse la noticia de la muerte de Xavier Ortiz, los fans de Garibaldi inundaron las redes para compartir su estupor y tristeza ante el fallecimiento del artista, de tan solo 48 años de edad. La mayoría de sus fans se preguntaban de qué había fallecido y sorpresivamente alguien, quien afirmó ser su hermana, contestó a uno de ellos: “¿Alguien me puede decir de qué se murió Xavier Ortiz? No lo encuentro y la duda me está matando”, escribió una tuitera. Image zoom Twitter Olga Ortiz Olga Ortiz Ramírez contestó: “Mira, soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicidó. Estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero… Estamos tan sorprendidos, voy rumbo a Guadalajara”. Inmediatamente, la respuesta fue compartida cientos de veces y numerosos medios en México se hicieron eco de ello. Primero fue Ventaneando quien apuntó a un suicidio, contando con datos extraoficiales, y después fue confirmado por Gustavo Adolfo Infante en su programa, según los datos obtenidos en la página de internet de Radio Fórmula. El primero en dar hoy la noticia oficial de la muerte del artista, fue su querido amigo y colega Sergio Mayer, quien compartió un emotivo video con los ojos todavía llenos de lágrimas: “Comparto con Vds. la lamentable pérdida de mi hermano, Xavier Ortiz, que muchos Vds. conocen como el conejo, compañero, hermano de Garibaldi… ¡Te amo, Xavier!”, exclamó visiblemente emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella Patricia Manterola, quien estuvo casada con él durante seis años, compartió también un sentido mensaje en el que recordó a su ex con gran cariño y respeto: “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo... Ya estás en los brazos de tu Mami hermosa a quien extrañabas tanto... Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos... Lo siento muchísimo. ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO XAVI! Descansa en paz”, escribió la Manterola bajo los lindos retratos que compartió.

