¿Quiénes son las estrellas de la nueva temporada de Mira Quién Baila? By Lena Hansen

Univision

Kimberly Dos Ramos, Fanny Lú, Adriel Favela y otras estrellas brillarán en la nueva temporada de Mira Quién Baila. ¡Conócelos más!

KIMBERLY DOS RAMOS

Univision

La nueva temporada de Mira Quién Baila llega a la pantalla de Univision el 12 de enero. El reality show de baile, que se trasmitirá los domingos a las 8 p.m., contará con nuevos concursantes como la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos.

KIARA LIZ ORTEGA

Univision

La exreina de belleza puertorriqueña Kiara Liz Ortega deslumbró como Miss Puerto Rico 2018 y quinta finalista de Miss Universo 2018. ¿Podrá hipnotizar con sus bailes?

FANNY LU

Univision

La cantante colombiana Fanny Lu promete brillar con sus movimientos en tarima.

FRANK BEA

Univision

El dominicano Frank Bea conquista con su voz como locutor radial en Nueva York y ahora probará su suerte bailando.

EL BEBETO

Univision

El cantante sinaloense de música regional mexicana El Bebeto dominará el escenario como bailarín.

ADRIEL FAVELA

Univision

El cantante de música regional mexicana Adriel Favela también lo apostará todo.

DAYANARA TORRES

Lester Cohen/Getty Images for LARAS

La ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres regresa como jueza.

CASPER SMART

(Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS)

El director creativo y bailarín profesional Casper Smart vuelve a formar parte del jurado.

BIANCA MARROQUÍN

También regresa como jueza la actriz, bailarina profesional y cantante mexicana Bianca Marroquín.

¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR O GANADORA?

Mezcalent

Clarissa Molina resultó ganadora de la pasada temporada. ¿Quién deslumbrará el próximo año en la pista de baile? ¡A sintonizar Mira Quién Baila los domingos a partir del 12 de enero por Univision!

