Mira el nuevo video musical de Leoni Torres y Cimafunk con Brenda Navarrete Los cantantes cubanos Leoni Torres y Cimafunk unen fuerzas en el nuevo video musical "Aunque sea un ratico", donde la artista cubana de jazz Brenda Navarrete tiene una aparición especial. ¡Míralo aquí! Por Lena Hansen

Hoy estrenó "Aunque sea un ratico", el nuevo video musical de Leoni Torres y Cimafunk. Los cantantes cubanos se unen a la artista de jazz cubana Brenda Navarrete en este video, grabado en Cuba, en el paradisíaco Valle de Viñales. La producción muestra bellísimos paisajes del campo cubano. El videoclip muestra a Leoni cantando en un cultivo de caña y montando un tractor, a Brenda cantando en un bohío, y a Cimafunk bajo un frondoso árbol. También muestra a una pareja de guajiros enamorados montando a caballo y admirando un atardecer junto al río. El tema habla de la ilusión de un nuevo amor que te hace sentir "enviciado". "Nosotros tenemos tres sonidos y estilos diferentes, pero encontramos la forma de insertar cada uno su parte, y la combinación es hermosa", revela Cimafunk a People en Español. "La canción es letal, tiene mucho flow. Es el tema perfecto para disfrutar el verano". Cimafunk Credit: Cortesía de Puntilla Music El cantante cubano, cuyo verdadero nombre es Erik Rodríguez, añade: "Trabajar con Leoni y con Brenda fue como estar en familia. Nada forzado, solo amor y creatividad. Me encanta que filmamos el videoclip en una finca orgánica porque esta colaboración fue verdaderamente orgánica". Cimafunk Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leoni Torres Cimafunk Credit: Cortesía de Puntilla Music Por su parte, Leoni Torres nos cuenta cómo crearon la magia de esta canción. "Le mostré una idea que tenía como punto de partida a Erik y él trabajó en la letra y producción del tema, donde también hice mis aportes. Brenda con su estilo y su imagen espectacular le pone el punto final", dice. "Estoy muy feliz de lo que logramos juntos". Cimafunk Credit: Cortesía de Puntilla Music "Aunque sea un ratico", que estrenó hoy en Primer Impacto (Univisión), ya está en YouTube. Miren el video a continuación.

