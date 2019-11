Nuevo video de la hija menor de José José bailando crea controversia La semana pasada, varios usuarios de Twitter recircularon unos videos en los que se ve a Sosa en un estudio de grabación, ahora aparece bailando. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hija menor del fallecido cantante José José, Sara Sosa, continúa dando de qué hablar. A dos meses de la muerte del Príncipe de la canción, Sarita ha reaparecido en las redes sociales cantante y bailando. Si bien a muchos les parece que debería estar todavía guardando luto, otros piensan que a sus 25 años, Sarita tiene el derecho de rehacer su vida y no "echarse a morir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La semana pasada, varios usuarios de Twitter recircularon unos videos en los que se ve a Sosa en un estudio de grabación. La hermana de Marysol y José Joel se veía en el fondo del video y se escuchaba como canta mientras los productores hacen los arreglos y tocan música. De acuerdo con la cuenta de Instagram de uno de los videos, Didier Ortiz, quien es hermano del esposo de Sara, Yimmy Ortiz, estaría produciendo. Ahora, otro video se reproduce. En esta ocasión, Sara, quien en ocasiones ha expresado su deseo de convertirse en cantante por cumplir la voluntad de su padre, se ve bailando y riendo mientras viajaba en un automóvil con otras personas, lo que generó una gran controversia. ¿Hasta cuándo tiene que guardar el luto? Esto es lo que piensan en Internet. Image zoom Instagram/Sara Sosa "En vida ella cumplió con su papa ahora la vida sigue". Siempre lo digo cumplan con sus padres en vida, después de muerto no hace falta". Por otro lado, comentaristas no están de acuerdo con la actitud de Sarita a dos meses de la muerte de su padre. "Qué rápido se le olvido su papá. El luto le duro segundo". Image zoom Instagram/ Sara Sosa Tal parece que, en el punto en discordia, la mayoría piensan que "el luto se lleva en el corazón". ¿Qué opinan ustedes? Advertisement

Close Share options

Close View image Nuevo video de la hija menor de José José bailando crea controversia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.