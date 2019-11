Reik, Prince Royce, Farruko y otros artistas se dieron cita en el nuevo show ¡Dale Play! de Apple Music Un fiel ejemplo del movimiento del streaming digital que ha revolucionado la industria de la música lo ha creado Apple Music y su lista de reproducción ¡Dale Play!, que ahora se convierte en show. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ciudad de Las Vegas ha sido el escenario perfecto para la celebración de los Premios Latin Grammy. En torno al esperado galardón, varios artistas latinos se han dado cita en diferentes eventos musicales. Un fiel ejemplo del movimiento del streaming digital que ha revolucionado la industria de la música lo ha creado Apple Music y su lista de reproducción ¡Dale Play!. Y ahora, esa música, y los artistas que la hacen, se pueden encontrar en el nuevo programa ¡Dale Play!, presentado por Sandra Peña. Este miércoles Farruko, Sech, Ozuna, Prince Royce, Jessie y Joy, Anitta, Mariah, Pedro Capó y Camilo, entre otros fueron parte de la promoción oficial del nuevo programa, que fue transmitida en vivo desde la Ciudad del Pecado conducida por Ebro Darden y El Guru. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su lanzamiento en 2018, la lista ¡Dale Play! ha sido el hogar de Apple Music para cualquiera que esté interesado en la música pop de más rápido crecimiento y más diversa que domina la cultura pop actual. Image zoom Cortesía: Apple Music Entre nuevos proyectos, la emoción que sienten de estar nominados o de asistir a la premiación más importante de la música latina, y revelaciones de su vida personal, estos exponentes de la música urbana se sinceraron al ser entrevistados por Sandra Peña. Invitados adicionales presentados en el episodio inaugural de ¡Dale Play!, que sale este viernes 15 de incluyen a J Balvin, Ricky Martin y más. Image zoom Cortesía: Apple Music El primer episodio, que saldrá al aire el 15 de noviembre, contará con los nombres más importantes en Las Vegas para los Latin Grammys 2019. Luego, regrese todos los viernes para conocer todo lo que necesita saber sobre lo último y lo mejor de la música latina. Sandra Pena ha estado llevando el reguetón a las masas durante años, comenzando en el Área de San Francisco, California, luego en una estación de hip-hop en Phoenix y más recientemente en la estación de radio Mega 96.3 de Los Ángeles. Ahora como presentadora del show semanal, Pena dedicará su experiencia y entusiasmo a tocar y entrevistar a los artistas más importantes de la música latina de hoy. Image zoom Cortesía: Apple Music El primer episodio de ¡Dale Play! se transmite este viernes 15 de noviembre a las 2: 00p EST / 11: 00a PST. ¡Sintoniza AQUÍ! La noche más esperada de la música latina se celebrará este jueves y la música de los artistas que participarán de este galardón han sido los más buscados en la plataforma de Shazam, la aplicación móvil con la que puedes descubrir al momento cuál es el nombre de la canción que está sonando. A continuación, te compartimos la lista de los temas y cantantes más shazamed. Pistas latinas más shazamed del mundo: “Me gusta” – Cardi B & Bad Bunny & J Balvin

“Calma” (Remix) – Pedro Capó y Farruko

“Con Calma” – Daddy Yankee Feat. Nieve

“X” – Nicky Jam y J Balvin

“MIA” – Bad Bunny Feat. Pato

“Te Boté” (Remix) – Nicky Jam, Ozuna, Darell, Nio Garcia, Bad Bunny y Casper Magico

“La Cintura” – Alvaro Soler

“Mi Gente” – J Balvin y Willy William

“1, 2, 3” – Sofía Reyes Feat. Jason Derulo y De La Ghetto

“Sin Pijama” – Becky G y Natti Natasha Artistas latinos más shazamed de todo el mundo

J Balvin

Ozuna

Conejito malo

Nicky Jam

Daddy Yankee

Maluma

Farruko

Luis Fonsi

Anuel AA

Becky G

