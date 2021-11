Nuevo reporte sobre el estado de salud de Carmen Salinas no es alentador La condición de salud de Carmen Salinas ha resultado confusa. Por un lado, pareciera haber esperanzas de una pronta recuperación y por la otra no parece haber mejoría ¿cuál es la verdadera situación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La situación sobre el estado de salud de Carmen Salinas ha sido reportada por su familia, puntualmente, todos los días desde su ingreso al hospital la semana pasada. De hecho, se decía que la posibilidad de que hubiera sufrido una hemorragia cerebral y no un derrame abría las posibilidades de recuperación de la actriz; sin embargo, se dan nuevas noticias que ocasionan desesperanza ante el cuadro médico que presenta y la tiene en estado de coma. "Lo de siempre, mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad; muy grave. No hay ningún cambio significativo", mencionó Carmelita Plascencia, nieta de Salinas, a los medios de comunicación. "Derrame es un término coloquial; es decir, médicamente la palabra no existe. Hemorragia es el término correcto; mi abuelita tuvo una hemorragia en el tallo cerebral. Sin embargo, no hay un diferencia". Respecto a la posibilidad de trasladar a la comediante, su sobrino, Gustavo Briones, mencionó que ha habido muchos ofrecimientos al respecto; incluida la propuesta de Eugenio Derbez. "Dijo que lo que se nos ofreciera contáramos con él", reveló. "Hubo por ahí una comunicación [ofreciendo un traslado], pero le expliqué cómo están las cosas y dijo nada más 'estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca'". Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el familiar el trato médico que ha recibido la también cantante no requiere otro tipo de cuidados. "No tenemos por qué moverla. Gracias a Dios, hemos recibido infinidad de propuestas para trasladarla en donde queramos. No nada más de él, sino de mucha gente, el director del Instituto de Neurología también nos hablo y nos dijo que está a nuestras órdenes si queremos trasladarla. Entre doctores ya hablaron y saben cómo está. No hay por qué moverla, está perfectamente bien atendida y con lo necesario. Por eso estamos diciendo que no estamos pidiendo dinero", aclaró. Gustavo Briones dio a conocer que Carmen Salinas estaba muy orgullosa de su ingreso, el pasado julio, al Sindicato de Actores en Estados Unidos.

