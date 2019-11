Este es el nuevo proyecto profesional que emprende Irina Baeva alejada de la actuación La actriz ha anunciado a qué se quiere dedicar, además del cine y la televisión. Entre sus objetivos está dar conferencias y ayudar a otras personas con su ejemplo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llegó de Rusia a México con una maleta llena de sueños por cumplir. Y vaya que si los está cumpliendo. Irina Baeva ha logrado una de sus mayores ilusiones, ser actriz y formar parte de historias que lleguen al público. La actriz de proyectos tan apetitosos como El Dragón o Soltero con hijas está viviendo uno de sus grandes momentos profesionales por eso considera que también es la hora de hacer algo más. Su rostro conocido puede servir de ayuda a muchas personas anónimas que como ella han sido víctimas de los ataques y del bullying. Así que entre sus planes también está hacer charlas motivadoras con su ejemplo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Quiero compartir esa experiencia de vida con la gente, quiero ayudar”, expresó sincera en una reciente entrevista a la revista mexicana TV y Novelas. Irina compartió en Youtube el video ¡Arriba Eva!, una conferencia donde contaba los duros momentos que vivió al ser víctima de ataques crueles de quienes no la conocían. La acogida fue tal que ahora quiere seguir ese camino. Siempre que pueda y la requieran estará para ofrecer pláticas y compartir una de las etapas más difíciles de su vida que llegó a hacer mucho daño a su autoestima. El pasado 27 de octubre cumplió 27 años y lo hizo junto a su equipo de trabajo Soltero con hijas, la nueva serie de Juan Osorio que protagoniza su amado, Gabriel Soto, su apoyo incondicional en estos momentos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Este es el nuevo proyecto profesional que emprende Irina Baeva alejada de la actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.