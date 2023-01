Conoce el nuevo proyecto de Luis Potro Caballero, exconcursante de La casa de los famosos Luis Potro Caballero está de regreso con un nuevo proyecto que promete no tener censura de ningún tipo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La segunda temporada del reality La casa de los famosos permitió conocer de cerca a Luis Potro Caballero, este actor mexicano que ha trabajado en diversas áreas del espectáculo. Ahora, aprovecha su faceta como conductor para dar luz a un nuevo proyecto, un podcast que lleva por nombre El potrero. "Es un podcast que produce mi querido Alexis Núñez, donde se platica absolutamente de todo, de cualquier tipo de tema, sin ningún tipo de censura que podrías llegar a tener en algún otro medio de comunicación o de difusión, llámese revista, radio, televisión, algún programa", mencionó Caballero a People en Español. "Es completamente gratis". El famoso dio detalles de este proyecto donde comparte micrófono con la comediante Jecka Rosales y la drag Deborah La grande. "Llevamos diez episodios, que son como dos meses y medio [de su lanzamiento]. Hemos tenido muchísimos invitados. Pero tampoco no queremos que se convierta en un podcast de invitados", explicó. "Lo que hace diferente El potrero a los demás podcast es que somos tres; soy el único hombre, Deborah es una drag. Entonces, tenemos los diferentes puntos de vista de cada uno, el de una mujer, mi punto de vista y el de una drag, pero al mismo tiempo un hombre. Es bastante divertido", agregó. "Esa es la mancuerna con este tono de comicidad, pero medio sarcástico, medio con albur". Luis "Potro" Caballero 'Halo: The Series' - Paramount Blue Carpet Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el exintegrante del programa Acapulco Shore, un proyecto como este requiere de un gran compromiso para poder consolidarse. "El reto es más importante de tener un podcast es el tema de ser continúo, de ser responsable; es decir, si dejas de subir contenido a tu podcast la gente se va olvidando y cada día hay muchos y muchos más podcast, y eso es la competencia", advirtió. "Son muy pocos los que funcionan; entonces, la continuidad, la responsabilidad y, sobretodo, tener temas vigentes y de interés general. Creo que es la clave más importante para el podcast". Luis Potro Caballero reveló que esto representa un nuevo reto profesional que está disfrutando mucho, aunque confiesa cuál es su mayor pasión artística. Ahora, puedes escucharlo en el podcast El potrero por todas las plataformas musicales o verlo a través de YouTube. "Es un podcast se puede platicar de absolutamente todo, sin ningún tipo de censura" Luis Potro Caballero "He participado en muchos realities, he hecho cine, teatro, he hecho de todo un poco. Esta faceta de podcast es completamente nueva para mí. Estoy muy contento porque es un podcast se puede platicar de absolutamente todo, sin ningún tipo de censura como lo puedes llegar a tener en televisión", mencionó. "Soy cantante, es lo que más me apasiona es la música. He explorado por todas estas facetas, pero ninguna me llena más como la música".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce el nuevo proyecto de Luis Potro Caballero, exconcursante de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.