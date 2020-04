Conoce al nuevo padrastro de Neymar, quien tiene ¡22 años de edad! Una sorpresa resultó el nuevo romance de Nadine Gonçalves, la madre de Neymar, ya que se trata de un joven que es seis años menor que su hijo, es un conocido influencer. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La frase “en el amor no hay edades” ha quedado demostrada con el nuevo idilio que dio a conocer Nadine Gonçalves, la madre de Neymar da Silva Santos Jr. La mujer de 51 años de vida hizo oficial su romance con Thiago Ramos, de 22 años de edad, en una imagen que hizo pública. “Lo inexplicable no se explica, se vive”, escribió Gonçalves para acompañar la imagen que posteó en su cuenta de Instagram. RELACIONADO: ¿Qué es el ‘reto Neymar’ en las redes sociales? Su hijo de inmediato la respaldó con un emotivo mensaje. “Sé feliz, mamá, te amo”, mencionó Da Silva Santos Jr. Pero ¿quién es el nuevo padrastro del famoso jugador de fútbol? Ramos es un conocido gamer que forma parte del 4K Easy Game, uno de los equipos más exitosos de e-games de Brasil. También es un reconocido influencer, cuyas cuentas de Tik Tok e Instagram le suman un total de 681 mil seguidores. El chico intentó hacer una carrera en el fútbol y formó parte del Ferroviário Atlético Clube por algún tiempo; sin embargo, prefirió alejarse y practicar ejercicio para mantener su atlética figura y ahora se ha convertido en una estrella de los deportes virtuales. Además, ha logrado posicionarse como modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thiago Ramos, quien es seis años menor que Neymar Jr., también es originario de Brasil. El joven confirmó su romance con la madre del delantero del París Saint-Germain Football Club al postear la misma fotografía que su pareja sentimental. “Inexplicable”, fue la palabra que utilizó Ramos para acompañar la instantánea. De acuerdo con medios brasileños, la pareja se conoció gracias al chef personal de Neymar, de nombre Mauro. Advertisement

