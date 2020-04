¿Nuevo novio? Geraldine Bazán se muestra ilusionada ante la pregunta de Clarissa Molina La actriz medio se sonrojó y se echó a reír ante la pícara pregunta de su compañera en la película Los Leones. Pero hubo más... ¡Esto fue lo que dijo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que se separara de Gabriel Soto hace ya casi dos años todo el mundo quiere volver a verla enamorada. Cada entrevista con Geraldine Bazán incluye la misma pregunta, '¿tienes novio?'. Ella se ha declarado soltera y sin compromiso hasta la saciedad, su compromiso por ahora son sus hijas, Elissa y Miranda. Punto. Pero la cosa podría haber cambiado. Ella no ha dicho nada pero la complicidad entre la actriz y su amiga y compañera Clarissa Molina en la entrevista de El Break de las 7 nos ha dado algunas pistas. Muy inteligentemente, la dominicana le soltaba la pregunta y parece que la respuesta de la bellísima Geraldine le hizo sospechar que algo estaba pasando en el corazón de su compañera en la cinta Los Leones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Ya tu corazón está ocupado"?, le preguntó como quien no quiere la cosa la dominicana. "¿Cuál es la siguiente pregunta?", le dijo entre risas Geraldine desviando el tema. Ahí fue que Clarissa dejó entrever algo. "¡El que calla otorga! Tú sabes, tú y yo hemos hablado...", prosiguió la colaboradora de El Gordo y la Flaca. Allá cada cuál que piense lo que quiera. Solo fíjense en la sonrisa de la actriz... Ella, por el momento, no suelta prenda. Cualquier cosa que diga tendrá una interpretación así que lo deja a juicio de cada uno. "¡Como quieran hombre, como ustedes digan!", expresó en clave de humor y con una sonrisita muy, muy especial. Sea lo que sea, Geraldine se ve y se siente radiante y eso es ya una buena noticia. Advertisement

