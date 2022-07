Todo lo que necesitas saber del novio de Ana de Armas La actriz Ana de Armas mantiene su relación amorosa con el ejecutivo Paul Boukadakis lejos de los reflectores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de un publicitado romance con el ahora esposo de Jennifer López, la actriz Ana de Armas parece haber decidido mantener su nuevo romance a puerta cerrada. Su pasada relación con Ben Affleck acaparó los reflectores y los titulares de medio mundo, contribuyendo a los problemas que pusieron fin a la relación de casi un año, y que llevaron a que la cubana abandonara Los Ángeles. Tras esa experiencia negativa, la cubana ahora mantiene pico de cera sobre su nuevo idilio. Pero De Armas no se escapa de los audaces lentes de los fotógrafos. En diciembre del 2021 fue captada besando a un apuesto joven, lo que confirmó la información de PageSix de seis meses antes de que la actriz llevaba varios meses de relación con el ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento ninguno de los tortolitos ha confirmado el romance, pero fuentes cercanas a la pareja aseguran a los medios que su relación va viento en popa. A estas alturas, ¿qué se sabe de Paul Boukadakis? Antes de unirse a Tinder, Boukadakis era presidente y cofundador de la aplicación para compartir vídeos Wheel, originalmente llamada Ferris. Además, fungió como director de videos musicales por alrededor de una década, según People. "Antes de empezar Ferris, fui director de vídeos musicales y comerciales por alrededor de 10 años", explicó al podcast The App Guy en el 2015. Paul Boukadakis y Ana de Armas Paul Boukadakis y Ana de Armas | Credit: Brad Barket/Getty Images for Kairos Society; Samir Hussein/WireImage Esa experiencia, lo llevó a aventurarse en la tecnología y desarrollar su propia aplicación. "Soy el tipo de persona que piensa que la gente es capaz de hacer cosas maravillosas en diferentes momentos de su vida", dijo. "Creo que muchas de las veces, cuando la gente está cómoda en su trabajo, les da miedo arriesgarse. Tienen miedo de perder esa comodidad. La llamo la mentalidad de Forrest Gump, en la que puedes hacer cosas maravillosas, solo lo tienes que intentar". Wheel fue comprada por Tinder en 2017 y Boukadakis se unió a la compañía como vicepresidente de iniciativas especiales. Boukadakis y la actriz se conocieron a través de amigos en común durante la pandemia, compartiendo largas charlas y buenos vinos en sus respectivos hogares, ya que los establecimientos públicos se mantenían cerrados, según la revista Elle. La relación va tan en serio que él rápidamente presentó la actriz a varios miembros de su familia y ya viven juntos en un bonito y acogedor apartamento en Nueva York. La pareja se mantiene lejos de los reflectores y las redes sociales, y a pesar de que Boukadakis no aparece en las imágenes de cumpleaños compartidas por la actriz en su regreso a Instagram en mayo, De Armas aseguró que su amado estuvo presente para la celebración, mientras filmaba la cinta Ghosted al lado de Chris Evans. "Estaban todos conmigo: mi hombre, mis perros, Chris y el equipo. No estuve en casa en una cena romántica, estaba en el set con mi gente haciendo lo que amo", dijo a Elle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Todo lo que necesitas saber del novio de Ana de Armas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.