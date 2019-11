Nueva fractura en palacio. Meghan Markle, el príncipe Harry y su bebé ¡no pasarán las navidades con la reina! Llegan las fiestas y también una nueva polémica. Los duques de Sussex han anunciado que las pasarán lejos de casa para celebrarlas en tierras norteamericanas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que no serán unas navidades muy reales. Meghan Markle y el príncipe Harry se saltarán estas señaladas fiestas en Sandringham junto a la reina Isabel y el resto de la familia. No les veremos camino a la iglesia todos juntos como es ya ritual en la casa real británica. Por el contrario, los duques de Sussex saltarán al otro lado del oceáno con su pequeño Archie para pasar unos entrañables días con la madre de Meghan. Así lo han hecho saber a través de un comunicado oficial. “El duque y la duquesa esperan comenzar su tiempo personal a finales de mes. Habiendo pasado las dos últimas navidades en Sandringham, sus majestades pasarán estas próximas fiestas como nueva familia con la madre de la duquesa, Doria Ragland“, explica el escrito desde el palacio de Buckingham. Además, y para evitar los rumores falsos, aclaran que es una decisión que cuenta “con el apoyo de su majestad la reina”, concluye el comunicado. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No sería la primera vez que un miembro de la famosa familia pasara estos días en otro lugar diferente al habitual. Ya en 2016 Kate Middleton y su esposo el príncipe William hicieron lo mismo con el fin de pasar tiempo de calidad con la familia de la duquesa de Cambridge. Image zoom Palacio de Kensington/Instagram Sin embargo, los últimos acontecimientos que muestran cierta debilidad en las relaciones de familia generan dudas sobre si la relación es tan buena como parece. Hace unos días Meghan Markle se mostraba apartada de la reina y Kate durante la celebración del Día del Recuerdo, ocupando un balcón independiente al de ellas. La relación fracturada entre Harry y William tampoco ayuda a creer en esa unión familiar que pretenden dar a entender. Image zoom Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images Quizás este viaje a las Américas de los duques sea una forma de poner tierra y tiempo de por medio para aclarar posturas y dejar que las cosas poco a poco se vayan poniendo en su lugar. Advertisement EDIT POST

