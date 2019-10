Revelaciones del nuevo documental sobre el Príncipe Harry y Meghan Markle By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Meghan Markle y el príncipe Harry Meghan Markle y el Pru00edncipe Harry hacen reveladoras confesiones en un nuevo documental sobre sus vidas. Empezar galería TRANSPARENTES Image zoom (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage) El nuevo documental Harry u0026amp; Meghan: An African Journey de ITV narra cu0026oacute;mo fue el viaje a u0026Aacute;frica de la pareja y muestra que no todo en la realeza es color de rosa. nn Advertisement Advertisement PADRES PRIMERIZOS Image zoom (Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images) Meghan Markle admite que la maternidad tiene sus retos. u0026ldquo;Cualquier mujer, especialmente cuando estu0026aacute; embarazada es muy vulnerable y eso fue un gran retou0022, dijo. u0022Y cuando tienes un reciu0026eacute;n nacido, es mucho [que afrontar]u0022.n BAJO LOS REFLECTORES Image zoom (Photo by Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage) La Duquesa de Sussex le agradeciu0026oacute; al presentador que le preguntara cu0026oacute;mo se sentu0026iacute;a, ya que dice que poca gente lo hace, y admite que ha sentido la presiu0026oacute;n de adaptarse a su nueva vida como mamu0026aacute; primeriza y reciu0026eacute;n casada.n Advertisement LOS PADRES DE ARCHIE Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images Markle cuenta que su bebu0026eacute; estu0026aacute; feliz en u0026Aacute;frica y que se ha mostrado muy hablador en este viaje. u0026ldquo;Encontru0026oacute; su voz aquu0026iacute;u0022, asegura la orgullosa mamu0026aacute;. u0022Estaba saltaru0026iacute;n y mu0026aacute;s ruidoso que nuncau0022.n RECORDANDO A DIANA Image zoom (Photo by Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images) Harry confesu0026oacute; que cada vez que ve una cu0026aacute;mara, ve un flash o escucha un click, le recuerda la muerte de su madre, la Princesa Diana. Al ser asechados por los paparazzi, recuerda cu0026oacute;mo su madre sufru0026iacute;a al estar tan expuesta a la prensa.nu0026nbsp;n HACIENDO UNA DIFERENCIA Image zoom Karwai Tang/WireImage u0026ldquo;Estar aquu0026iacute; 22 au0026ntilde;os despuu0026eacute;s tratando de terminar lo que ella empezu0026oacute; es increu0026iacute;blemente emotivou0022, confesu0026oacute; Harry sobre su fallecida madre, quien al igual que u0026eacute;l y Meghan, se entregaba a obras caritativas. u0022Todo lo que yo hago me recuerda a ellau0022.u0026nbsp;n Advertisement Advertisement Advertisement ORGULLOSA DE SUS RAu0026Iacute;CES Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Meghan dijo que se identifica como u0022una mujer de coloru0022 y espera que la gente no la discrimine por eso, y que al verla junto al Pru0026iacute;ncipe Harry, no los diferencien por ser una pareja birracial, sino que los vean simplemente como dos personas que se aman.n TRABAJO DE EQUIPO Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Meghan revelu0026oacute; que llama cariu0026ntilde;osamente a su esposo u0022Hu0022 y lo describiu0026oacute; como un gran padre.n MUCHOS CAMBIOS Image zoom Jeff J Mitchell/Getty Images u0026ldquo;Es difu0026iacute;cilu0022, admite Markle sobre ser el centro de la atenciu0026oacute;n de los tabloids, y revela que sus amigos britu0026aacute;nicos le advirtieron que las revistas de chismes u0022iban a destruir su vidau0022. Adaptarse a la obsesiu0026oacute;n de los medios de prensa con ella u0022ha sido complicadou0022.nu0026nbsp;n Advertisement Advertisement Advertisement EN BUSCA DE LA FELICIDAD Image zoom Handout/Chris Jackson/Invictus Games Foundation via Getty Images u0022No se trata solamente de sobrevivir, ese no es el punto de la vidau0022, asegura Markle. u0022Tienes que sentirte felizu0022.n Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

