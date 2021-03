Se desata nuevo conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía Tras una comunicación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía en un programa de televisión; se asegura que todo se trató de una emboscada para la rockera. ¿Qué dice su hija al respecto? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, Frida Sofía acudió a Despierta América para promocionar su nueva producción musical. Durante la emisión estadounidense, la joven mencionó que se había comunicado con su madre al enterarse que tenía COVID-19. Acto seguido, la producción puso a Alejandra Guzmán en contacto telefónico con su hija. En la conversación, en vivo, parecía que los problemas entre ambas habían quedado en el olvido y se daba paso al proceso de reconciliación. Momentos más tarde, los representantes de la intérprete de "Yo te esperaba" aseguraron que "los productores de Despierta América (Univisión), junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de COVID en su casa en México". Además, señalaron a la modelo que "llorar lágrimas de cocodrilo" y utilizar la situación para promocionar su disco. Por su padre, la oficina de la chica fijó su posición al respecto y aseguró que "El teléfono de Frida Sofía jamás fue usado en la conversación con su mamá Alejandra Guzmán", tal como señalaron. "Es irresponsable por parte del equipo de la Sra. Guzmán acusar de amarillismo o sensacionalismo cuando lo único que se vivió, el pasado viernes, fue un momento sublime entre madre e hija", advirtieron en un comunicado. "Frida Sofía ha recibido propuestas de todo tipo: económicas, portadas de revistas; incluso, apoyo para su carrera por una 'reconciliación' con su madre; a lo cual, ella siempre se ha negado", agregaron. "Tenía que darse una situación como la que se vivió el pasado viernes, para que Frida deseara abrir su corazón hacia una paz y una sanación en el momento correcto y no por un interés creado ni por su carrera, ni por sus beneficios personales, sino por el amor entre madre e hija". Frida Sofía y Alejandra Guzman Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el mencionado programa también respondió a las acusaciones en su contra. "La oficina de Alejandra Guzmán envió un comunicado a toda la prensa diciendo que aquí en Despierta América le habíamos hecho una emboscada a Alejandra para que ella y Frida hablaran en vivo y que, incluso, la habíamos llamado desde el teléfono de Frida. Eso es absolutamente falso", explicó durante dicho matutino su titular Alan Tacher. "A Alejandra la llamaron desde nuestro control room. Se le avisó que Frida estaba en el show y que se le iba a pasar al aire". Se aclaró que la rockera podría haber rechazado el enlace y, por el contrario se mostró muy amable y conmovida. "Alejandra es amiga de esta casa y ella nos ha no ha dado siempre esa confianza para llamarla; por eso lo hicimos. Cuando Alejandra lanzó su disco escogió nuestro programa para hacerlo. Estuvo aquí una semana con nosotros. Hablamos mucho de este tema dentro y fuera del aire", concluyó. De momento, ni Alejandra Guzmán o Frida Sofía han hecho ningún comentario, de viva voz, al respecto. ¿Se terminó la posibilidad de reconciliación? Solo el tiempo lo dirá.

