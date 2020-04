Mira quién es nuevo compañero de entrenamiento de Leo Messi en tiempos de coronavirus... En estos tiempos de aislamiento por el coronavirus, Lionel Messi ha descubierto un nuevo compañero para realizar sus acostumbrados entrenamientos. ¿De quién se trata? By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como la mayoría de las personas en España, Lionel Messi está en cuarentena, al lado de su familia, a causa de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el delantero del FC Barcelona debe seguir entrenando para no perder condición; lo que sorprendió es quién es su nuevo compañero de ejercicios y se trata, nada más y nada menos, de su hijo Ciro. Image zoom El propio jugador dio a conocer un video donde se ve al chiquillo, vestido en una pijama a rayas blancas con gris y tonos rojos, quien va a un tapete y comienza a hacer su primera rutina mientras su famoso padre cuenta hasta diez. Luego, el pequeño obliga a su progenitor a que haga también una rutina y tras darle el conteo pertinente choca su manita con la de papá. RELACIONADO: Messi y su equipo se reducen el salario por coronavirus Image zoom “Papi, te toca, papi”, le dice el pequeño a Messi en el audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. “Verificado Adidas. Home Team. Creado con Adidas”, es el texto que utiliza para acompañar dicho corto. Este video causó reacciones inmediatas entre los cibernautas que no dejaron de hacer comentarios de agrado ante la actitud del niño. “Es que ese niño es hermoso”, mencionó una seguidora. “¡Qué grande [Ciro]; está muy lindo!!!!”, comentó otra fanática. “No hay restricción de edad para estar en forma… buen ejemplo Lionel Messi”, escribió un cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Él [Ciro] ya está practicando para el futuro”, dijo alguien más. “Que lindooo; lo hace mejor que nosotras”, expresó otra chica. A solo una hora de haber subido el video, más de tres millones de reproducciones y sigue contando. Seguro Lionel Messi seguirá disfrutando de su familia mientras se encuentra en aislamiento por el COVID-19. Advertisement

