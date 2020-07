¡El nuevo caprichito de Ximena Duque y su familia alborota las redes! La colombiana y su familia al completo salieron de viaje de fin de semana en una autocaravana cinco estrellas a la que no le falta detalle alguno. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es lo que tiene el esfuerzo, siempre da sus frutos. Esa es la lección que Ximena Duque siempre nos transmite en sus mensajes de motivación a través de sus redes sociales. Muchas horas de trabajo y entrega que han de ser recompensadas con momentos, mimitos y caprichos como el más reciente de ella y su familia. A través de sus redes sociales, la colombiana compartió su nueva aventura familiar. Una escapada a un camping con su marido, Jay Adkins, y sus hijos, Luna y Cristan. Pero ojo, no se trata de una salida cualquiera, sino con una autocaravana de lujo tamaño XXL que han alquiliado para la ocasión y ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. "Nos vamos de paseoooo", gritó feliz la directora ejecutiva. "Estamos haciendo algo que jamás pensamos que íbamos a hacer", prosiguió divertida mientras mostraba a su marido al volante de semejante transporte. Image zoom Ximena Duque Image zoom Ximena Duque Ximena Duque/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia emprendió un viaje en esta espectacular casa móvil donde dormirán y harán vida frente a parajes maravillosos y naturales. Ximena no pudo contener la risa en sus videos al contar que su marido era de los que decía que jamás viajaría en una autocaravana. Al verle al volante soltó unas cuantas carcajadas que compartió divertida con sus seguidores. Su hijo mayor, Cristan, también nos mostró cómo estaba siendo esa toma de contacto y primeras horas a bordo de este espectacular camión que tiene de todo. Un planazo en toda regla. ¡Qué pasen un fin de semana inolvidable!

