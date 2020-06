¿Nuevo amor? Captan a Eiza González besándose con Timothée Chalamet Un apasionado beso entre Eiza González y Timothée Chalamet podría confirmar el romance entre estos famosos actores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que Eiza González está estrenando nuevo amor con un famoso actor de Hollywood. La actriz fue captada dándose un romántico beso con Timothée Chamalet mientras vacacionan en Los Cabos, México. La pareja se muestra muy feliz disfrutando junto con otros dos amigos. RELACIONADO: Eiza González ayuda a los pequeños negocios durante la pandemia Image zoom González luce un bikini blanco con detalles azules y lentes de sol, mientras que Chamalet porta unos boxers en color azul y detalles negros en dos de las imágenes. Ambos están muy sonrientes. En otra instantánea, la cantante está acostada bocabajo en una silla de playa con un sombrero blanco y tiene la cabeza en alto escuchando al actor, quien tiene una guitarra en la mano y parece cantarle algún tema. El chico viste unos pantalones cortos en tono beige claro, una camiseta roja con detalles blancos y unos lentes de sol. Image zoom Kevork Djansezian/Getty Images Finalmente, en una fotografía se ve a la protagonista de la telenovela Lola, érase una vez sentada en una silla de playa, mientras que el intérprete de Elio Perlman en la película Call me by your name está parado besándola. La también modelo tiene 30 años de edad, mientras que el joven tiene 24. Image zoom JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado abril y tras un año de relación, se dio a conocer que Timothée Chamalet había terminado su romance con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp. Por su parte, Eiza González ha sido involucrada sentimentalmente con otros famosos como Liam Hemsworth, Maluma, Cristiano Ronaldo, el Dj Calvin Harris, Luke Bracey y Josh Duhamel, exesposo de Fergie. ¿Acaso estás imágenes confirman el noviazgo entre estos famosos actores? Solo el tiempo lo dirá…

