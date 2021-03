Nuevas revelaciones sobre Jennifer López y Alex Rodríguez: "Una ruptura oficial sería devastadora" Una fuente cercana a López aseguró a PEOPLE que JLO llevaba "seis meses" contemplando romper su compromiso con Alex Rodríguez. "Jennifer estaba muy infeliz", dijo. Sin embargo, asegura que aún se aman. "Tienen tanto que perder si se separan". Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Surgen nuevos detalles sobre la relación de Jennifer López y Alex Rodríguez. Una fuente cercana a JLO aseguró a PEOPLE que ella y Alex Rodríguez han "invertido mucho en su relación" y "una ruptura oficial sería devastadora en muchos niveles". La pareja recién se reencontró en República Dominicana, donde López graba la comedia Shotgun Wedding y anunciaron que están intentando salvar su relación. "Ellos se aman y tienen tanto que perder si se separan", añade esta fuente. Más allá de la familia que han formado junto a los mellizos de López — Max y Emme, de 13 años— y las dos hijas adolescentes de Rodríguez, han invertido en negocios juntos, y han comprado propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami. La pareja hizo negocios con la empresa Hims & Hers y la marca de lentes de sol Quay. Tener que grabar la película en República Dominicana en plena pandemia, lejos de sus hijos y de su pareja ha sido difícil para López. "No tener a Alex con ella todo el tiempo le trae estrés", dice esta persona cercana a la actriz. "Jennifer estaba muy infeliz", revela. Sin embargo no han tirado la toalla. "Ellos han intentando quedarse juntos por los niños", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Alex Rodriguez Image zoom Credit: (Rich Fury/Getty Images for Palm Springs International Film Festival) La convivencia durante la pandemia también fue un reto y López reveló a Allure que había ido a terapia de pareja con su prometido. "A ambos le gustaba pasar más tiempo juntos como familia, pero fue difícil mantener esa chispa especial cuando se veían todos los días", dice la fuente cercana a López. Esta misma persona asegura que la pareja hará todo por salvar su historia de amor. "Ellos ambos parecen estar dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse juntos". Para leer la historia completa sobre Jennifer López y Alex Rodríguez, busca la nueva edición de la revista PEOPLE, a la venta este viernes.

Share options

Close Login

View image Nuevas revelaciones sobre Jennifer López y Alex Rodríguez: "Una ruptura oficial sería devastadora"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.