¡Así es la nueva vida de Natasha Araos sin Chyno Miranda! Nueva casa, nuevas ilusiones y un sinfín de proyectos para un 2022 que llega cargado de sorpresas y planes para la bella modelo venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La frase de 'el pasado, pasado está' nunca tuvo más sentido para Natasha Araos. Y no porque la feliz mamá reniegue de su hermosa relación con Chyno Miranda, de quien se separó en octubre del 2020, sino porque sus miras ya están puestas en su presente y futuro más cercano. Después de decir adiós a una década de amor en la que fue muy feliz y le hizo el regalo más grande de todos, su hijo Lucca, la venezolana ha arrancado con fuerza una nueva vida donde ella y su pequeño son su máxima prioridad. Tal y como confirmaba en sus historias en Instagram, es el momento de prestar atención a aquello que le llena, le hace feliz y inunda de emoción. Como comunicara recientemente a sus seguidores, Natasha ya vive en un nuevo hogar desde donde deseó unas felices fiestas a todos en compañía de su hermoso galán. Su sonrisa ya no es a medias, es completa y eso se percibe en cada una de sus publicaciones y apariciones en las redes donde no tiene reparo en contestar a las preguntas de los curiosos. "Este fue un año para mí de mucho aprendizaje, de instruirme muchísimo, de obtener nuevos conocimientos de muchas cosas y determinar esos proyectos que había dejado por la mitad", explicó con cariño. Patinar, volver a entrenar, algo que había dejado aparcado, disfrutar de la playa y los placeres de la vida son algunos de los pequeños grandes detalles que ejerce con la ilusión de esa niña que ha vuelto a recuperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ante la pregunta de por qué no quita las fotos de su exmarido de su perfil, lo tiene claro. "¿Por qué las tengo que borrar si él es parte de mi vida?", explicó. "Yo no soy una niña de 18 años con esas inmadureces". El que ambos tengan vidas diferentes y cada uno por su lado no anula todo lo bello vivido. Es hora de invertir en ella y no perder el tiempo en energías negativas que no llevan a ningún lado. Al 2022 le pide justo eso, armonía. "Seguir viviendo cada momento que la vida me regala siendo feliz y tener salud... Vienen muchas cosas maravillosas". ¡A por el nuevo año!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así es la nueva vida de Natasha Araos sin Chyno Miranda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.