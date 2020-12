Close

La nueva vida de la hija de Myrka Dellanos Por Andrés Rubiano Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Alexa Dellanos/Instagram A sus 23 años de edad, la bella hija de la querida presentadora Myrka Dellanos se ha convertido en una de las caras más bellas y seguidas de las redes sociales. Su popularidad aumentó de sobremanera con sus atrevidas publicaciones que se robaban las miradas de propios y extraños. El pasado mes de julio, Alexa decidió dar un cambio de 180 grados a su vida, dejando atrás su imagen de símbolo sexual. Mira su radical transformación. Empezar galería Cambio radical Credit: Facebook/Alexa Dellanos A finales del pasado mes de julio, la bella hija de Myrka Dellanos decidió darle un radical cambio a su vida. Alexa, quien se había convertido en un símbolo sexual de las redes sociales, borró todas las sensuales fotografías y videos que publicaba a diario para sus miles de seguidores. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Qué pasó? Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram “Nunca es tarde para un nuevo comienzo”, escribió entonces la bella jovencita de 23 años junto a la única fotografía que dejó en su popular cuenta de Instagram, lo que sin duda fue tomado con gran sorpresa por sus más de 400,000 seguidores. 2 de 10 Applications Ver Todo Nueva imagen Credit: Instagram/Alexa Dellanos Desde entonces, la bella Alexa dejó a un lado las publicaciones en diminutos bikinis o en los que presumía de su esbelta figura. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio En lo espiritual Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram Según lo reveló Myrka Dellanos, el cambió en la vida de su hija parece haber tenido sus bases en lo espiritual, pues al mismo tiempo que Alexa borró el 99 por ciento del contenido que tenía en Instagram, su mamá compartía detalles del bautizo de su heredera. 4 de 10 Applications Ver Todo Adiós a la sexy Alexa Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram A pesar del cambió radical en su estilo de vida, dejando atrás su imagen de bombón de las redes, muchos de sus seguidores se alegraron por el nuevo camino que la chica había decidido tomar. “Hermosa, me encanta este cambio que estás mostrando. Espero que continúes positiva y creciendo”, le escribió uno de sus fans. “Dios te bendiga, te abra muchas puertas y te colme de salud, amor y prosperidad”, agregó otra usuaria. 5 de 10 Applications Ver Todo Afrontando sus problemas Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram Luego en una publicación hecha a inicios de agosto, Alexa reveló en un emotivo mensaje que sufría de depresión y además agregó una crítica a las redes sociales, ya que muchas personas muestran en ellas una vida que no es real. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Como Kylie Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram Su antigua imagen de símbolo sexual le llevó a ser catalogada como la Kylie Jenner latina. 7 de 10 Applications Ver Todo Nueva Alexa Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram Ahora, su estilo en las redes sociales muestran a una Alexa mucho más recatada, con publicaciones en las que ya no exhibe su cuerpo. 8 de 10 Applications Ver Todo Soñadora Credit: Instagram/Alexa Dellanos “Cuando era niña, siempre tuve grandes sueños de usar mi voz y mi creatividad para hacer del mundo un lugar mejor, pero a medida que crecí fui creyendo menos en esos sueños. De hecho, a medida que me conformaba con las normas de la sociedad, acabé convirtiéndome en una persona que apenas conocía”, escribió en sus redes, luego de eliminar de Instagram fotos como esta. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor de mamá Image zoom Credit: Alexa Dellanos/Instagram “¡Orgullosa de mi pequeña! ¡Lo mejor está aún por venir! ¡Qué Dios te bendiga siempre!”, escribió Myrka en sus redes tras la bella transformación que ha visto en el carácter de su hija. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

