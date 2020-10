De empresario de éxito a hombre de campo, así es la nueva vida del exmarido de Marlene Favela Desde la montaña, con un estilo absolutamente campero y junto a sus seres queridos, George Seely compartió cómo es su nueva vida de soltero y en contacto con la naturaleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer por ser el marido de Marlene Favela, una de las actrices latinas más queridas y respetadas. Su boda de ensueño y posterior llegada de su hija Bella daban a entender que tenían una vida desahogada y, sobre todo, muy feliz. La intérprete por fin había formado la familia que siempre había soñado con un hombre maravilloso. Por eso, la noticia de su separación, confirmada por ella misma en un videocomunicado en sus redes sociales, sorprendió a todos. George Seely, aquel empresario exitoso con el que había contraído nupcias había desaparecido de sus vidas y ahora iba a ser ella quien estaría a cargo económica y personalmente de la pequeña. No dio más detalles. Poco a poco el papá de la bebé empezó a dar señales de vidas siguiendo primero el perfil de su pequeña en redes y comentando sus lindas fotos. Después desapareció sin más y parece que por fin ha vuelto al mundo virtual para quedarse. Es allí donde ha dado a conocer cómo es su vida actual, alejado de los negocios y en contacto con la naturaleza. A pie de la montaña, con unos pantalones cortos, deportivas y una gorra compartía su aventura en un paraje espectacular. Le fascina el senderismo en plena naturaleza y así lo presume en su perfil de Instagram en compañía de un grupo de buenos amigos. Nada que ver con las fotos de aquel hombre en traje y camisa que inicialmente compartía en su perfil. De ellas no quedaron ni rastro cuando se separó de Marlene. Decidido quitarse del medio por un tiempo, el australiano borró todo el contenido de sus perfiles y no dio señales de vida en las redes hasta hace unos meses. Pero de nuevo el rechazo y las duras criticas de sus detractores por su situación con la actriz fueron tan fuertes que George no pudo más y abandonó el mundo virtual por segunda vez. Las nuevas fotos que había publicado de Bella, de sus otros hijos y de sus paseos por el campo desaparecieron de la noche a la mañana. Dicen que a la tercera va la vencida y otra vez está de vuelta, esta vez decidido a empezar de cero. Ahora que conoce mucho mejor las reglas del juego, George tiene la piel curtida. Las críticas las sigue recibiendo pero, entre esos 221 mil seguidores, también hay quienes le defienden e incluso piropean. Él, por el contrario, no entra en guerras y apenas sigue a tres personas, una de ellas su bebita, a la que dedica todos los piropos del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su imagen de empresario y de negocios ahora es la de un hombre campechano que disfruta de los pequeños detalles de la vida. Marlene aseguró que después del comunicado jamás volvería a sacar a relucir el tema. Si le pasa manutención o ve a su pequeña es algo que ninguno ha querido dar a conocer. Lo que tiene claro es que él es su padre y siempre va a promover el amor entre ambos. De hecho hace poco la actriz mostró un video de la nena diciendo 'papá'. Un ejemplo de que lo de separarse es solo cosa de los padres, no de los hijos. Como debe ser.

