Una nueva tragedia acecha a los Kennedy: dos miembros de la familia desaparecidos en una excursión en canoa Una sobrina-nieta del presidente John F. Kennedy y su hijo de 8 años se encuentran desaparecidos tras salir a navegar en una canoa en Maryland. La tragedia podría estar tocando nuevamente a la puerta de la familia Kennedy tras informarse de la desaparición de una sobrina nieta del presidente John F. Kennedy y su hijo de 8 años la tarde del jueves cuando estaban navegando en una canoa en la bahía de Chesapeake, Maryland. La embarcación fue posteriormente encontrada, pero sin los dos tripulantes: Maeve Kennedy Townsend McKean -nieta de Robert F. Kenndy-y su hijo Gideon, a quienes se había visto por última vez a bordo cuando habían salido a buscar una pelota que había caído al agua. Un equipo de rescatistas del lugar continúa en la búsqueda de madre e hijo, sin poder ofrecer esperanzas de encontrarlos con vida debido a las turbulentas aguas de la bahía. "Se ha estado realizando una intensa búsqueda desde la tarde de ayer [jueves]", aseguró el gobernador de Maryland, Larry Hogan, durante una conferencia de prensa este viernes. "Hablé con [el padre de] Townsend esta mañana y en nombre de los residentes de Maryland, le expresé nuestro sincero afecto y oraciones". Image zoom Mike Pont/Getty Images for Robert F. Kennedy Human Rights La familia Kennedy pidió privacidad en estos momentos a través de un comunicado de prensa presentado por su vocero, Alan Fleishcmann. "En este momento, nuestra familia pide privacidad y que mantengan a Maeve y Gideon en sus oraciones", dice el comunicado, según el diario USA Today. De acuerdo a la investigación preliminar, la madre y su hijo salieron en la canoa para recuperar una pelota que había caído al agua mientras jugaban en una propiedad de la familia en la localidad de Shady Side, pero no pudieron regresar a la orilla, según dijo al diario la policía de recursos naturales de Maryland. Los investigadores y rescatistas encontraron una canoa que coincide con la descripción de la que usaron madre e hijo. De acuerdo a un testigo que reportó el hallazgo de la canoa, se les vio tratando infructuosamente de regresar a la orilla de la bahía en medio de fuertes vientos, según el New York Post. La familia Kennedy se ha visto ensombrecida por numerosas tragedias, a lo largo de los años, desde los asesinatos del presidente Kennedy y su hermano Robert en los sesenta hasta la muerte el pasado agosto por sobresodosis de la joven Saoirse Kennedy Hill, prima de la desaparecida.

