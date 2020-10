Nueva polémica: ¡Ninel Conde fuertemente criticada por su comportamiento en público! El bombón asesino no dudó al responder cuando los periodistas le preguntaron por los problemas económicos de su novio, pero fue otro el motivo que dejó impactada a la audiciencia en su rueda de prensa. ¿Sabes cuál fue? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde acapara todos los titulares con una vida digna de novela. Los amores y desamores de esta escultural mujer, quien además pelea por la custodia del hijo que tuvo en común con Giovanni Medina, son seguidos de cerca por sus fans y ahora acaba de regresar de Turquía con su nuevo amor, Larry Ramos, quien al parecer tiene pendientes algunos problemas con la justicia. Por si todo eso fuera poco, hoy se presentó en una rueda de prensa para anunciar su próximo proyecto y acudió al teatro recién llegada de su largo viaje, sin mantener Susana Distancia con ninguno de los presentes y sin llevar el más que aconsejado cubrebocas. Pronto saltó la alarma en las redes y las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar: “¡Y Ninel sin tapabocas! Acaba de llegar de viaje y se supone que está en cuarentena. ¡Y sus compañeros sin tapabocas tampoco, por favor!”, comentó alguien bajo el video. “¿Y esta gente? ¿Tan pegados y sin mascarilla?”. Los comentarios se sucedieron: “¿Donde está el distanciamiento social?”, exclamó otro preocupado. “¡Wow! Sin cubrebocas…”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy hermosa y relajada tras sus vacaciones, así contestó cuando uno de los reporteros presentes le preguntó si había tenido que vender algo para ayudar a su novio económicamente: “No tengo nada que decir, no soy vocera de nadie”, contestó muy profesional y sin inmutarse. “Soy una persona que se dedica a la actuación, a la música y al entretenimiento, ¿y de vender?, pues no, más bien me compré unas cositas muy bonitas allá donde estuvimos, pero ese no es el tema de aquí” y continuó promocionando su nueva obra.

