Nueva película sobre Meghan Markle, el príncipe Harry y su "escape del palacio" llega a la pantalla chica Lifetime estrena cinta inspirada en la historia de amor de Meghan Markle y el príncipe Harry. ¿Quiénes son los actores que interpretarán a la pareja? ¡Todos los detalles! Por Lena Hansen

Un nuevo filme inspirado en la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle se estrenará en Lifetime. Jordan Dean dará vida al hijo menor de la princesa Diana de Gales mientras que Sydney Morton interpretará a su esposa, la duquesa de Sussex. La película es parte de una serie especial de Lifetime sobre Harry y Meghan. La película, titulada Escaping the Palace (o "Escapando del palacio"), explorará los detalles detrás de la decision de la pareja de independizarse de la familia real británica y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, alejados del palacio de Kensington. Según el comunicado sobre la cinta, esta explorará "el creciente aislamiento y tristeza de Meghan". También abordará la preocupación del príncipe Harry de que se repita la historia y su miedo de no poder proteger a su esposa del triste final que tuvo su madre, la princesa Diana de Gales, quien murió en París en un accidente automovilístico tras ser acechada por los paparazzi. Jordan Dean y Sydney Morton Credit: Lifetime

La historia también explorará la dinámica familiar entre el príncipe William (interpretado por Jordan Whalen) y su hermano Harry, y la relación entre Kate Middleton (interpretada por la actriz Laura Mitchell) y Meghan Markle. La trama también hablará de la relación del príncipe Charles (interpretado por el actor Steve Coulter) con su hijo menor, presentando los factores que hicieron que los duques de Sussex se apartaran de la realeza. El elenco también incluye a Maggie Sullivun (quien dará vida a la reina Isabel II), Melanie Nicholls-King (quien interpretará a Doria Ragland, la madre de Meghan) y Bonnie Soper (quien hará el papel de la Princesa Diana). La filmación de la película comenzó esta semana en Vancouver y está programada para salir al aire en otoño de este año. ¡Sin duda esta producción dará mucho de qué hablar!



