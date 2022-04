¿Quién es la nueva novia de Christian Nodal? Sus fans se dan a la tarea de identificarla Los fanáticos Christian Nodal se dieron a la tarea de identificar a la escultural mujer con la que fue fotografiado recientemente. ¿Será su nueva novia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su fallida relación con Belinda, el cantante Christian Nodal parece no haberse cerrado al amor. Desde que anunció que regresaba a la soltería hace alrededor de dos meses, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" ha sido captado muy bien acompañado por esculturales mujeres. Sin embargo, es la conquista más reciente la que sus fanáticos presumen ha robado definitivamente el corazón de Nodal. Contrario al resto de las chicas con las que se le vio de paseo y en lujosos restaurantes, la aparente nueva novia es una morena despampanante que presume su belleza en sus redes sociales. Luego de que saliera a relucir una imagen de los tortolitos juntos y sonrientes, los fanáticos del cantante se dieron la tarea de investigar a la misteriosa acompañante, a la que identificaron como Aurora Cárdenas, una especialista en bienes raíces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aurora Cárdenas Christian Nodal girlfriend Aurora Cárdenas | Credit: Aurora Cárdenas/Instagram Cárdenas presume de haber fundado la plataforma I did it for you, donde promociona las propiedades con las que trabaja. A través de sus redes sociales se confiesa amante de la arquitectura, el arte, las actividades al aire libre y los viajes exóticos. De acuerdo al perfil de la compañía, Cárdenas cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro inmobiliario, respaldada por certificaciones y diplomados en ventas globales. Su trabajo por lo general, se enfoca dentro de la República Mexicana, pero cuenta con acceso a propiedades alrededor del mundo. En su cuenta de Instagram deja al descubierto su escultural figura y su talento para el modelaje, y no duda en describirse como una mujer "valiente". "[Soy] fuerte, valiente, muy apasionada en todo lo que hago, pero sobre todo muy capaz de lograr todo lo que quiero", declaró recientemente a una publicación mexicana. Aurora Cárdenas Cristian Nodal Girlfriend Aurora Cárdenas | Credit: Aurora Cárdenas/Instagram Los fanáticos de Nodal han especulado que la relación pudo haberse dado cuando el ex de Belinda intentó adquirir una propiedad a través de Cárdenas, aunque se desconoce si la transacción se llevó a cabo. Al parecer, Cárdenas no es ninguna desconocida entre los cantantes de música regional mexicana, ya que Joss Favela y Roberto Tapia, siguen sus pasos a través de su cuenta de Instagram. Por el momento, Nodal no ha confirmado la relación, pero su madre Cristy Nodal, ya sigue a la joven empresaria en sus redes sociales. ¿Será que la cosa va en serio?

