Así luce la nueva Miss Universo Zozibini Tunzi con el cabello largo La Miss Universo de Sudáfrica Zozibini Tunzi deslumbra con nuevo look con cabello largo. ¡Mira la foto! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva Miss Universo Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, ha cautivado con su belleza y carisma. La joven ya tiene más de 2.5 millones de seguidores en Instagram a solo días de ser coronada. En su canal de YouTube, la profesional de relaciones públicas compartió un video donde se ve con una larga cabellera, un look muy diferente al cabello corto con el que deslumbró a los jueces del certamen. En el video, que publicó en el 2017 cuando compitió en el certamen de Miss Sudáfrica, Zozibini aparece en un traje de baño negro hablando de cómo espera inspirar a otras mujeres. “Muestro mis raíces y de donde vengo para inspirar a la gente y que sepan que no importa de donde vienes”, dice la soberana de la belleza. “Lo más importante es hacia dónde vas. Al final del día si vas a salir allá afuera a inspirar a la gente ellos tienen que poder ver pedazos de ellos mismos reflejados en ti, tienen que identificarse contigo”. Si bien luce espectacular con cabello largo o corto, definitivamente el estilo de cabello corto la hizo relucir aún más en Miss Universo y le dio un look más moderno dentro del certamen, donde abundan las cabelleras largas y onduladas. Image zoom Zozibini dijo sentirse orgullosa de poder ser un ejemplo a seguir para otras niñas que lucen como ella. “Poder estar aquí hoy coronada como Miss Universo con mi cabello y mi piel luciendo de esta manera es algo realmente mágico y espero que impacte a cada niño que creció como yo y a quienes les dijeron que no eran bellos”, comentó a la prensa. Su corona tiene un significado que va más allá de lo superficial. “No se trata solo de belleza,” asegura. “Se trata de romper barreras y de hacer cosas que antes de dijeron que no podrías lograr”. Advertisement

