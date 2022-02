Conoce la nueva mansión de Chiquis Rivera Una nueva casa ha sido adquirida por Chiquis Rivera, quien ahora está promocionando su reciente libro titulado Invencible. Te presentamos la elegante mansión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Chiquis, quien ha causado polémica tras el lanzamiento de su reciente libro Invencible, había adquirido una nueva casa en Indian Springs, California, a un costo de 3.2 millones de dólares. Dicha mansión fue comprada por la hija de Jenni Rivera el 15 noviembre de 2021, pero es hasta ahora que se revela que la empresaria es la propietaria de este inmueble, según reportó el diario estadounidense La Opinión. En imágenes sobre esta propiedad, que dio a conocer la corredora de bienes raíces, Gina Michelle en su cuenta de Facebook, se pueden apreciar los grandes espacios y amenidades con las que cuenta. Además, en la ficha técnica de venta se explica cuáles son sus características. Este inmueble fue construido en 2016; su extensión es de 5,685 pies cuadrados [528.15 metros cuadrados]. Tiene dos plantas. En su interior se encuentran cinco habitaciones y seis baños. Chiquis Credit: (Raymond Hall/GC Images) Cuenta además con un gran vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de televisión. También tiene una cocina, antecomedor y comedor. En algunos espacios hay techos muy altos decorados con largas ventanas. En la parte exterior se puede apreciar un enorme jardín y una gran piscina. Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El garage es para tres autos. La recámara principal está adicionada con un enorme vestidor. También hay otro video de DZ Homes donde se puede apreciar a detalle el interior de la casa, con pisos de madera y ornamentos a juego. Hasta el momento Chiquis Rivera no se ha pronunciado sobre su nuevo hogar, aunque se ha dedicado ha promocionar su nueva publicación que, como se mencionaba, ha levantado ámpula entre diversos miembros de la dinastía Rivera y algunas exparejas sentimentales, incluyendo a su todavía esposo Lorenzo Méndez, de quien espera divorciarse en breve.

