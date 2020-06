Conoce la espectacular mansión que Lebron James habría comprado por $52 millones en LA Un puente flotante, interiores de cristal e increíbles vistas de Los Ángeles son algunos de los lujos de esta enorme residencia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legendario jugador de la NBA LeBron James comprará una nueva mansión en una exclusiva zona de Los Ángeles valorada en $52 millones, según informaron varios medios de comunicación. El diario Los Ángeles Times asegura que la superestrella de los Lakers de la NBA compró con mucha discreción una nueva residencia ubicada en Hollywood Hills, en adición a las dos casas que ya tiene en el estado de California. A mediados de abril, la empresa de bienes raíces Mega Mansions colgó en su cuenta de Instagram varias fotografías de una mansión de 1,400 metros cuadrados que estaba en venta. James comentó en la foto: “¿Pertenece a alguien? ¿Está en venta? Es para un amigo…”. Image zoom Instagram / Mega Mansions La espectacular casa que despertó el interés del deportista es una obra maestra arquitectónica del reconocido diseñador de renombre mundial Paul McClean. La residencia cuenta con una infraestructura ultraprivada y con un exterior bastante moderno y elegante. Image zoom Instagram / Mega Mansions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el interior con paredes de cristal desde el piso hasta el techo brinda una iluminación natural a la casa y ofrece la oportunidad de no perderse las puestas de sol sobre la ciudad. Image zoom Instagram / Mega Mansions La mansión cuenta con una piscina de borde infinito que a su vez tiene un puente flotante que conecta con una isla en el centro de la piscina con un hogar para fogatas. Además, la mansión también tiene un bar, gimnasio, simulador de golf, salón de billar, salón de fumar, bodega de vinos, una bañera de hidromasaje y sauna. Image zoom Instagram / Mega Mansions En 2015, mientras militaba en los Cleveland Cavaliers, James pagó alrededor de $21 millones por una casa de 9,440 pies cuadrados diseñada por el arquitecto Ken Ungar. Dos años más tarde, gastó $23 millones en una mansión recién construida de casi 15,550 pies cuadrados, según el LA Times. El basquetbolista aún no ha confirmado si compró la propiedad.

