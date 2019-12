Nueva foto del rostro de Angélica Rivera produce gran revuelo por su espectacular transformación ¿Eres tú? La actriz mexicana ha reaparecido en las redes sociales con un rostro muy rejuvenecido que ha impactado a sus seguidores, para bien. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mucho más rubia, más guapa y más joven. Así hemos visto a Angélica Rivera en su última aparición en redes sociales. Ella no tiene perfil propio, lo cerró durante su proceso de separación de Enrique Peña Nieto. Pero sí a través del de un gran amigo estilista, Víctor Guadarrama, que ha compartido una imagen espectacular de la actriz. Con una mirada nostálgica, Angélica ha llamado especialmente la atención por su rostro impecable. Luce ideal y más joven que nunca. ¿Es producto del maquillaje o de la caricia del bisturí? Sea como fuere, el resultado es impresionante y no ha pasado desapercibido para sus fans que han vuelto a caer rendidos ante su belleza. “Rostros perfectos”, ha escrito el maquillador debajo de la imagen. Tiene toda la razón, Angélica se ve perfecta, sin exagerar. Sus apariciones públicas llegan con cuenta gotas. Mientras esperamos con impaciencia su gran regreso a la televisión que tan en secreto lleva, disfrutamos de momentos así de especiales donde nos da pistas de su buen estado de ánimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su separación del exmandatario, la veterana actriz ha pasado por todas las fases propias de un divorcio. Pero esta es la que demuestra que el pasado, pasado es y todo está ya superado. El apoyo de los suyos, especialmente el de su hija Sofía Castro, con quien comparte el amor a su profesión, han sido la mejor medicina. Image zoom El resto de los mortales seguimos a la espera de sus noticias anunciando su esperadísima vuelta a la pantalla chica que nos deje tan enamorados como en su día hizo La Gaviota. Advertisement

