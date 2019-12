Nueva foto de Marc Anthony y Jennifer López enternece las redes y remueve recuerdos del pasado La expareja vuelve a estar en boca de todos tras publicarse una preciosa foto de ellos juntos que ha provocado un sinfín de mensajes y predicciones sobre su relación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días era Marc Anthony quien compartía una tierna imagen de él junto a su hija Emme y su expareja Jennifer López. Una fotografía que llenó de nostalgia y comentarios cariñosos en las redes por parte de sus fans. Pues ha vuelto a ocurrir. Una nueva estampa de ellos junto a su pequeña en un evento muy especial de su princesa ha provocado un estallido de romanticismo por parte de sus seguidores que han recordado con mucha ternura la etapa en que la expareja era feliz. “Esos dos vuelven con el tiempo”, “Puro amor”, “Bellos se ven juntos”, “Para mi, allí todavía hay corazón”, “¿Qué hacen los padres tan pegaditos?”, han escrito con nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque se separaron en 2011, hace ya nueve años, entre ellos siempre ha habido una bonita relación de amistad por el bien de sus hijos. Vivieron un amor de película, tal cual. Él aseguró haber estado siempre enamorado de ella y cuando por fin estuvo soltera y sin compromiso se casaron en un tiempo récord. Image zoom Marc hizo el regalo más bonito de todos a Jennifer, sus hijos Max y Emme, su razón de vivir. Su amor duró casi ocho años y se vivió con mucha pasión desde fuera. Aunque al principio de su separación parecía que no había tan buen rollo, la cosa se fue encarrilando y a día de hoy siguen siendo grandes amigos y mejores padres. Image zoom Tal es así que JLo ha cantado con él en varias ocasiones después de separarse e incluso ha sido producida por Marc en uno de sus discos en español. La actriz ha conocido a varias de sus parejas y el cantante ha compartido ratos muy agradables con el futuro esposo de Jen, Alex Rodríguez. Un ejemplo de saber estar del que salen beneficiados sus dos retoños. ¡Como debe ser! Advertisement

