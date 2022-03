Cambian nuevamente la fecha para el juicio por homicidio de Pablo Lyle Por sexta ocasión, se ha cambiado la fecha para iniciar el juicio contra Pablo Lyle ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle tuvo un enfrentamiento, en Miami, Florida, con Juan Ricardo Hernández. Luego de discutir por un conflicto vial, el actor golpeó al hombre de 63 años a quien dejó inconsciente en la calle. El cubano murió días después. Así, el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición fue acusado de homicidio involuntario y desde el 9 de abril de ese año permanece en arresto domiciliario. En noviembre de 2021 se iba a determinar la fecha para realizar el juicio correspondiente, pero fue aplazado hasta el 14 de marzo. Ahora, la jueza a cargo del caso, Diana Vizcaino, aprobó la solicitud de la defensa del acusado para postergar el juicio. Así, fijó una nueva audiencia para el 23 de junio, en la que las partes deberán decir si están listas para su inicio el próximo 5 de julio, según ha reportado las agencias EFE y AP. "Se concede el pedido conjunto de postergación", mencionó Vazcaino. La razón de este nuevo retraso es porque Philip Reizenstein, abogado del famoso, argumentó ante las autoridades que las partes involucradas están trabajando en algunos temas pendientes; la petición se realizó con el acuerdo de la fiscalía que, según mencionó el defensor, tiene pendiente la declaración de un familiar del occiso. Pablo Lyle Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos en una posición donde necesitamos una breve postergación", dijo Reizenstein. "Esto se resolverá o iremos a juicio nuevamente". Mientras tanto, Pablo Lyle deberá continuar con las medidas cautelares. Cabe destacar que desde que inició el asunto legal, no ha podido regresar a su natal México y tampoco ha podido cumplir con ningún compromiso profesional.

