¡Nueva boda en la realeza! Flora Ogilvy anuncia su compromiso Te contamos todos los detalles de esta nuevo compromiso en el seno de la familia real británica. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nieta de la princesa Alejandra de Kent, sobrina-nieta también de la reina Isabel y número 56 en la línea de sucesión del trono, Flora Ogilvy anunció la buena noticia de su compromiso con Timothy Vesterberg. Así expresaba esta radiante novia su felicidad: “¡Estamos comprometidos! Mi amado Timothy me pidió que me casara con él y estamos felices.” El crédito de la foto va para su propio papá, James Ogilvy. Un cariñoso novio contestó en el post: “Siempre y para siempre”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven Ogilvy, que tiene veinticuatro años, es asidua a las fiestas de su familia en palacio, aunque siempre tan discreta y elegante que casi pasa desapercibida. Estudió arte en la Universidad de Bristol y trabajó después durante seis meses en un orfanato en Camboya. Image zoom Getty Images Amante del arte contemporáneo, ella misma creó su propia empresa, Arteviste, en la que trata de hacer más accesible el arte contemporáneo. Image zoom Getty Images Aunque es de origen sueco, su novio Timothy vive en Londres y se atrevió a dar el gran paso a sus ventiléis años, después de sólo seis meses de novios. Fue a finales de Julio que apareció por primera vez en el instagram de su novia, formalizando así su relación. El financiero fue antes jugador profesional de hockey sobre hielo en su país de origen. Todavía no hay datos de la boda pero no se descarta que sea en el mismo lugar que usaron sus famosos primos, Meghan y Harry, en el Castillo de Windsor. Flora tiene en común con Meghan su amor por la actuación. De hecho, un día actúo como extra en la famosa serie Downton Abbey. El pequeño hermano de Flora, Alexander Ogilvy, se está convirtiendo en un joven muy atractivo que seguramente causará sensación en la boda de su hermana. Advertisement EDIT POST

