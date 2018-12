El Blog de NBL: Ellas son las cinco favoritas que siguen en la lucha por la corona de Nuestra Belleza Latina

Alejandra Espinoza sorprendió a muchos debutando como cantante en Nuestra Belleza Latina. Vestida como una domadora de leones, la presentadora mexicana cantó “The Greatest Show” el tema de la película The Greatest Showman y el escenario del reality show se transformó en un colorido circo con malabaristas, trapecistas, bailarinas, fuego y lanzadores de puñales. Ya desde que animaba La Banda, Espinoza confesó que era una reina del karaoke y amaba la música. Giselle Blondet la felicitó por ser “una artista completa” y atreverse a cantar en vivo.

La cantante Leslie Grace también se adueñó del escenario para cantar su tema “Duro y suave”. La princesa de la bachata derrochó glamour con un traje de cadenas bronce de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

“Uno puede sentir la adrenalina que sienten ellas, la ansiedad que sienten ellas”, dijo la cantante sobre las concursantes. “Ceylín sigue dándole plátano power, confiamos en ti, te estamos apoyando”, añadió sobre su compatriota dominicana. ¿Qué quiere lograr Leslie Grace en el 2019? “Todavía no he encontrado mi galán”, confesó. “Ojalá Dios me bendiga con un buen varón que pueda estar a mi lado, pero hasta que llegue estoy muy feliz y rodeada de mucho amor”.

Nuestra editora ejecutiva de People en Español María Morales visitó a las concursantes en la mansión y les aconsejó que tenían que establecer una conexión emocional con la audiencia para tener éxito en televisión. “Cada una de ustedes tiene una historia diferente. ¿Qué vas a compartir de tu vida”, les preguntó Morales, haciéndolas revelar anécdotas personales. Yaritza confesó que el nacimiento de su hija lejos de frenar su carrera como presentadora de televisión en Honduras, le dio más fuerzas, mientras que Ceylín recordó que abandonar las pasarelas y su sueño de ser modelo por un tiempo para buscar otro empleo que ayudara a mantener a su familia.

El reto de la noche fue muy musical y teatral, con las aspirantes a la corona transformándose en estrellas del pop. La mexicana Nancy Alejandre se transformó en la roquera Pink, la dominicana Ceylín encarnó al reggaetonero Ozuna, Migbelis se volvió Chiquis Rivera, Yaritza interpretó a Thalía, Andrea se convirtió en Karol G y Massiel optó por un doble personaje de hombre y mujer para cantar un tema del dúo Pimpinela.

La banda juvenil CNCO trajo su alegría y adrenalina a la tarima, cerrando la gala con broche de oro.

Los votos del público decidieron la salida de la venezolana Andrea González, quien quedó fuera del show. ¡Ya el top 5 de Nuestra Belleza Latina está definido!

Las cinco finalistas en la lucha por la corona son: Migbelis Castellanos, Yaritza Owen, Nancy Alejandre, Ceylín Rosario y Massiel Mantilla. ¿Cuál es tu favorita?