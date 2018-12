¡La nueva reina de Nuestra Belleza Latina es Migbelis Castellanos!

¡Llegó la gran final de Nuestra Belleza Latina 2018! La nueva reina es la venezolana Migbelis Castellanos. La presentadora y actriz dominicana Clarissa Molina entegró su corona a la ex Miss Venezuela, quien también resultó ganadora del premio Chica People NBL gracias a sus votos. “Además de la corona, llevo premio doble gracias a People en Español y a toda la gente que votó. Estoy muy agradecida”, dijo. “Me siento muy bendecida y afortunada de tener esta oportunidad, de poder disfrutar de hacer las cosas que amo. Se me salen las lágrimas de la emoción”.

Emocionada también estaba Clarissa Molina de pasar la batuta. “Estoy feliz de que otra chica finalmente va a tener esta oportunidad de poder adquirir esa corona que significa hacer su carrera y formarse aquí en Univision con esta gran plataforma”, dijo Molina a People en Español tras bambalinas. La coprotagonista de la comedia Qué león con Ozuna también hizo temblar el escenario del reality show con su baile junto a Bad Bunny, uno de los performers de la noche. Sobre su sensual baile con el ‘Conejo Malo’, Molina dijo: “Fue super divertido. Bad Bunny es un gran chico. Bad Bunny es super tranquilo, super relajado, nada que ver con su música. Me encantó. Estaba ahí medio tímido, muerto de la risa, pero ya después se soltó un montón”.

Otra que deslumbró con sus dotes de bailarina fue la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien movió las caderas al ritmo de Pitbull y acompañó a Mr. Worldwide en tarima. Las tres finalistas del concurso también mostraron sus talentos una vez más en retos ante el jurado. Ceylín Rosario hizo una pasarela junto a la jueza y modelo plus size Denise Bidot. Migbelis Castellanos se lució como bailarina junto a Casper Smart mientras que Yaritza Owen brilló como presentadora, entrevistando a la actriz Jackie Cruz.

La estrella de la serie Orange is the New Black recordó como en el 2007, antes de ser famosa, se presentó a las audiciones de Nuestra Belleza Latina, el mismo año que Espinoza se convirtió en la primera reina. “Todavía sigo siendo igual. No ha cambiado la ambición, no ha cambiado el sueño”, dijo Cruz backstage. “Las dos hemos crecido mucho, las dos encontramos nuestro lugar en Hollywood y en el escenario”, añadió sobre Espinoza.

La dominicana de Nueva York también se ha lanzado como cantante con su sencillo “Waste my time”. “El canto es mi primer amor”, admite sobre la música. De hecho cantó “Como la flor” de Selena en su audición en NBL hace más de una década. “Dios me dio esa pasión por una razón”.

Pasión le sobra a Ceylín Rosario. Si bien la dominicana no ganó el concurso, tiene muchos planes. “Hay Ceylín para rato”, aseguró a People en Español y agradeció el apoyo de su esposo, quien estuvo presente en el show. Los hijos de Yaritza Owen también estuvieron presentes, dando consuelo y llenando de besos a la hondureña, quien quedó como segunda finalista.

La corona viene con una gran responsabilidad, asegura Clarissa Molina. ¿Cuáles son sus consejos para Migbelis? “Que aproveche mucho esta oportunidad que le da Nuestra Belleza Latina, le va a cambiar la vida”, dijo a People en Español la dominicana. “Que se mantenga humilde, que mantenga su esencia y que trabaje el doble que todo el mundo”.