Al ser coronada por Clarissa Molina como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos dijo a People en Español: “Me siento muy bendecida y afortunada de tener esta oportunidad, de poder disfrutar de hacer las cosas que amo. Se me salen las lágrimas de la emoción”. La impactante rubia fue Miss Venezuela en el 2013 y dijo que había sufrido críticas por su peso. “El ataque del peso siempre vino de parte de mi ex jefe, de Osmel Sousa. Yo no lo juzgo porque era su responsabilidad, pero sí pienso que lo pudieron haber manejado de una mejor manera. Recuerdo una vez que sí fue muy brusco, que me decía: ‘ella es una gorda de mierda’”, reveló Migbelis ante los jueces de NBL. La reina de 23 años, quien dice sentirse orgullosa de sus curvas, es ejemplo de que en la belleza no existen tallas.