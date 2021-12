Novio de Roberto Manrique alza la voz: "No acosen a quienes tenemos la valentía de vivir nuestra verdad" La pareja del actor ecuatoriano reconoció a través de las redes sociales que ha vivido el acoso en carne propia desde que decidieron hacer pública su historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roberto Manrique Roberto Manrique y su novio Oliver Ranft | Credit: Instagram Roberto Manrique; Instagram Oliver Ranft El reciente suicidio de la actriz española Verónica Forqué y las duras críticas que recibió a través de las redes sociales por su reciente participación en un programa de televisión en España han puesto más que nunca sobre la mesa la importancia de frenar el cyberbullying o el acoso que sufren muchas personas a través de los medios digitales y que tanto daño ocasiona. A raíz de esta situación, Oliver Ranft, el novio del actor Roberto Manrique, alzó la voz este martes por medio de su perfil de Instagram, donde reconoció que desde que decidió hacer pública su relación amorosa con el galán de telenovelas ha sufrido acoso en las redes sociales. "Lo he vivido en carne propia desde que abrimos las puertas de nuestro hogar. Mucho cobarde escondiéndose detrás de teclados y justificándose con textos y creencias caducas", escribió el estratega político especializado en derechos humanos y desarrollo. Oliver Credit: Instagram Oliver Ranft La pareja de Manrique, quien recientemente concedió una entrevista a People en Español en la que abrió su corazón, pidió a todo aquel que se dedica a verter su veneno en las redes sociales para hacer daño a los demás que dejen de acosar y busquen ayuda si la necesitan. "Sean felices y si necesitan desahogar su ira y malestar busquen ayuda, no acosen a quienes tenemos la valentía de vivir nuestra verdad", compartió Ranft en sus historias de Instagram. Oliver Credit: Oliver Ranft Aunque han recibido muchos mensajes de felicitación y hasta de agradecimiento por animarse a compartir su historia para ayudar a quienes se encuentran en una situación similar y no tienen referentes, lo cierto es que Roberto y su novio también han sido víctimas de la homofobia que lamentablemente aún está presente en una parte importante de la sociedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja, de hecho, ha hecho frente a algunos de esos mensajes en Instagram. "Yo no creo en textos que inciten a odiar y señalar al prójimo, sea el que sea. Y si tanto quieren salvarse, basados en sus teorías respectivas, háganlo por ustedes no traten de 'salvarnos' a los demás", le respondían días atrás a un seguidor que se refería a ellos como pecadores.

