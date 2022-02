Con apasionado beso en la boca el novio de Maite Perroni celebra su cumpleaños "¡El mejor de mi vida!", exclamó el productor Andrés Tovar quien atiborró sus redes con fotos de su romántica celebración al lado de la ex RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor mexicano Andrés Tovar celebró su cumpleaños presumiendo en redes una foto dándole tremendo beso en la boca a su amada novia Maite Perroni. ¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todes por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo", exclamó al compartir el post en su Instagram, "no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo". El post iba a acompañado de una serie de videos y fotos publicadas en su Instagram Stories donde el autodenominado productor de ficción y entretenimiento del programa mexicano Sale el Sol aparece con la ex RBD y actual protagonista de la segunda temporada del programa Oscuro Deseo (Netflix). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre Tovar y Perroni fue revelada oficialmente por la cantante en octubre pasado y desde un principio llamó atención poderosamente porque el productor originario de Chiapas se había divorciado no hacía mucho de la actriz Claudia Martin, con quien contrajo nupcias en 2019. Andrés Tovar y Maite Perroni Credit: IG/Andrés Tovar En su IG Stories Tovar aparece cantando karaoke con su amada, rodeado de flores, velas y globos; en otros posta aparece entre corazones y besos con la artista: Andres Tovar con Maite Perroni Credit: IG/Andres Tovar Andres Tovar con Maite Perroni Credit: IG/Andrés Tovar En medio de un escándalo Martin señaló a Tovar por supuesta infidelidad, indicando que la manzana de la discordia habría sido la mismísima Perroni, quien no dudó en negar esta situación. Por su parte, Perroni y Tovar se conocen desde hace bastante tiempo pues rondan los mismos círculos. Él está por celebrar dos décadas de carrera en el medio. Pues como dicen por ahí, ¡qué viva el amor y felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Con apasionado beso en la boca el novio de Maite Perroni celebra su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.