Novio de Livia Brito habla por primera vez de las acusaciones de secuestro: "Que muestre las pruebas" Mariano Martínez, el novio de la actriz Livia Brito, ha dado las primeras declaraciones sobre las acusaciones en su contra del asesor de imagen Enrique Hernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Mariano Martínez, el novio de la actriz Livia Brito, ha dado las primeras declaraciones para desmentir las acusaciones del asesor de imagen Enrique Hernández, quien dice haber sido víctima de robo y secuestro por parte del entrenador personal. Según dijo Martínez a través de sus historias de Instagram, las acusaciones de Hernández son falsas. "Yo nunca hablé con él ni de Livia Brito ni de temas de stylist ni de nada", dijo. El entrenador personal dijo que tenía testigos que presenciaron la conversación y que tenía guardados los chats en Instagram. "Que muestre las pruebas", sostuvo. Martínez también aseguró que el asesor de imagen le habría robado $30,000 y documentos personales, algo de lo que se percató al día siguiente de su visita. El novio de la actriz cubana indicó que estas eran las únicas declaraciones que iba a ofrecer sobre el incidente, ya que sus abogados se encargarán del resto. El asesor de imagen acusó a través de un video en sus redes sociales a Martínez de haberlo secuestrado, amarrado de pies y manos y amenazarlo de muerte con un cuchillo tras acusarlo de robo. "Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras. Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: '¿Dónde está el video?'", contó. Livia Brito Livia Brito | Credit: IG/Livia Brito SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, Brito también habló de las acusaciones y aseguró que no tenía "ni idea de lo que está pasando". "Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacer fama, no es mi estilista, nunca lo contraté, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo", dijo en redes.

