El futuro esposo de Natti Natasha conmueve con una promesa de amor tras anunciar su próxima paternidad Rafael Pina, representante y pareja de la cantante, compartió en sus redes un mensaje lleno de emoción a su bella prometida y ese milagro que viene en camino. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 llegaba peligroso, pero para Natti Natasha ha empezado con dos de las mejores noticias para cualquier persona. Una, su compromiso con su pareja y representante, Rafael Pina, y dos, con, nada más y nada menos, que un embarazo. La respetada artista confirmó la noticia en un reportaje en exclusiva para People en Español y en una sesión de fotos que muestra, además de su hermosa tripita, una sonrisa que es la viva imagen de la felicidad. Su alegría quedó más que comprobada también en el escenario de Premios Lo Nuestro donde presumió su incipiente pancita con orgullo. A su lado, Rafael, su futuro esposo y gran cómplice en todos los sentidos quien ha derretido las redes con una promesa de amor a su chica. "Jamás, jamás, jamás te faltará nada, sobre todo amor de dos papás bendecidos... No se imaginan el proceso de este milagro, no se imaginan", describió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como contó la artista a nuestra edición digital, había recibido un diagnóstico médico de que no podría tener hijos. "Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]", le dijo un doctor a la intérprete de "Criminal" hace unos años después de pasar por una operación en la que le fue extirpada una trompa de Falopio. Pero no hay nada más fuerte que el poder de los sueños y el amor. Hoy la dominicana espera su primer hijo de la mano de Raphy, su prometido y compañero fiel que grita su amor a los cuatro vientos. "¡Qué regalo más inmenso nos ha concedido Papá Dios! Dios es quien tiene el control y por más que nos digan que no, cuando él dice 'Sí', resulta", escribió el futuro papi orgulloso. ¡Muchísimas felicidades por esta bendición!

