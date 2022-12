¿Quién es el novio de Kate del Castillo? Desde hace más de un año, Kate del Castillo mantiene una relación sentimental con Edgar Bahena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Kate del Castillo filmaba por primera vez La reina del sur, conoció Edgar Bahena. Sin embargo, el flechazo vino después y en junio del 2021 comenzaron su noviazgo. Con más de un año de relación sentimental, el director de fotografía habla por primera vez de su idilio con la actriz. "La fortaleza [de Kate del Castillo], su entrega, su pasión, los valores que tiene tan plantados y tan firmes", mencionó Bahena al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es una mujer muy sincera y directa, eso yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente, tener esa franqueza, honestidad, y buena comunicación hace una buena relación y la hace sana". Consciente de la fama de su novia, este hombre asegura que prefiere mantenerse alejado del foco de atención y, si bien la apoya como pareja, prefiere que sea la también productora la que esté en el ojo publico. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Trato de ser como lo más reservado posible", comentó. "Por algo escogí estar detrás de cámaras, entonces esta parte pues trato de acompañarla donde puedo, esquivarme un poquito, irme por ahí, por atrás de la alfombra roja para no hacer tanto, pero nada, acompañarla, o sea, de verdad me ha tocado que nos vayamos a Londres, París, Nueva York, Miami, acompañarla, estar ahí con ella". Respecto a la relación que mantiene con la familia de esta famosa, Edgar Bahena aseguró que es muy buena y suelen reunirse todos cuando es posible, debido a que Kate del Castillo vive en Los Ángeles. "Bien, la familia la adoro, me encantan sus papás, con su hermana me llevo muy bien, bien, es una buena relación", concluyó.

