Novio de Clarissa Molina publica foto desde la cama junto a la conductora El noviazgo entre la presentadora y el mánager de artistas marcha viento en popa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina Durante mucho tiempo hubo una pregunta que se repetía con insistencia en todas las entrevistas que concedía Clarissa Molina: ¿Y el novio para cuándo? Por eso, ahora que se está dando una oportunidad en el amor con Vicente Saavedra la carismática conductora y actriz de origen dominicano no duda en gritar con frecuencia su felicidad a través de las redes sociales. "En esta y en la otra vida te elijo a ti un millón de veces", le escribía a su galán a principios de octubre por medio de su perfil de Instagram con motivo de su cumpleaños. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP está viviendo una de las etapas más hermosas de su vida en el terreno personal y eso se refleja en la luz que irradia a su paso. Clarissa y Vicente han logrado conectar de una manera muy especial, tanto es así que a pesar de llevar poco tiempo juntos la exreina de belleza ya luce un anillo de promesa. La presentadora y el mánager de artistas incendiaron este jueves las redes sociales al publicar a través de sus historias de Instagram una de sus fotos más íntimas como pareja. En la instantánea, ambos aparecen acostados en la cama de un lujoso hotel de España, país al que viajaron semanas atrás para seguir fortaleciendo su historia de amor. Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: Instagram Vicente Saavedra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto la compartió primero Vicente, pero Clarissa no tardó en replicarla. "Me tocó el plato a mí pero comimos los dos", comentó de lo más simpática la conductora haciendo alusión al plato de comida con el que aparece en la instantánea. Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: Instagram Clarissa Molina ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novio de Clarissa Molina publica foto desde la cama junto a la conductora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.