Sam Asghari feliz con el embarazo de su novia Britney Spears: "El trabajo más importante que jamás haré" Sam Asghari habló por primera vez de la noticia que los tiene tan entusiasmados,y aseguró que la paternidad es lo más importante que le ha sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sam Asghari y Brtiney Spears no pueden estar más felices con el embarazo que la cantante anunció este lunes a todos sus seguidores. Ahora el futuro padre habló por primera vez de la noticia que los tiene tan entusiasmados, y aseguró que es el trabajo más importante que jamás hará. "El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto", dijo Asghari en Instagram. "La paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré 🙏", añadió. Fue la estrella de pop quien este lunes anunció a todos que estaba en espera de su tercer hijo. "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️… Pensé: "Caramba… ¿qué le pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta 🤪 !!!" Así que me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé 👶🏼… 4 días después tengo un poco más de comida embarazada 🤰🏼🙈🙈🙈 ¡Está creciendo!", dijo. Spears también informó que estaría lejos del alcance de los paparazzis, quienes acusa de ganar dinero con sus fotos sin interesarles cuánto pueda afectar su salud mental, como le pasó en embarazos anteriores. Britney Spears Credit: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible 😔… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días… gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado 🤫 😬😬😬… ¡¡¡Esta vez haré yoga 🧘‍♀️ todos los días!!!", aseguró.

